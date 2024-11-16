11 ayda 17 kilo verdi! 20 yıl önceki montunu giymenin mutluluğunu yaşadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Şehir Merkezi, Kocaeli’de yaşayan kadınların yaşam enerjisi aldığı, motivasyonlarını arttırdığı, beslenme desteği veren ve kilo problemlerine çözüm olan bir merkez haline geldi. Bu yılın ocak ayında Kadın Şehir ile tanışarak spora başlayan Sahra Marmara, uyguladığı diyet programıyla beraber 11 ayda 17 kilo verdi.

20 YIL ÖNCEKİ MONTUNU GİYMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADI

22 yıllık evli olan Sahra Marmara, eşinin evliliğinin ilk yıllarında aldığı montu sonradan aldığı kilolar nedeniyle uzun yıllar giyemedi. Anne Şehir Merkezi ile tanışan Marmara, diyetisyen kontrolünde gerçekleşen sağlıklı yaşam adımları sayesinde eski kilosuna dönerek, montu tekrar giyebilmenin mutluluğunu yaşadı.

İHA