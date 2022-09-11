11 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Şans oyunu severlerin bir numaralı gündeminde yer alan Süper Loto çekiliş sonuçları, arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki 11 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçlarına, haberimizdeki detaylardan ulaşabilirsiniz. Öte yandan çekilişin geçmiş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşmanız da mümkün... İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



