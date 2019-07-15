11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Aradan geçen zamanda böylesi büyük bir ihanetin içinde yer alan FETÖ'cü hainler hukuk önünde en ağır cezalara çarptırılırken, ülkesine, milletine ve bayrağına karşı giriştikleri ihanetin bedelini en ağır şekilde öderken, Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşma noktasında yoluna emin adımlarla devam etmektedir." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 11. Kalkınma Planı'nı görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Başkan Elvan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Meclis'in ikinci kez "Gazi" unvanına sahip olduğuna işaret etti. Milleti korumak için kullanılması gereken uçaklar, helikopterler ve silahların, 15 Temmuz gecesi millete ve devletin kurumlarına doğrultulduğunu belirten Elvan, o gece, Plan ve Bütçe Komisyonu salonunun da tahrip olduğunu anımsattı.

Elvan, "Aradan geçen zamanda böylesi büyük bir ihanetin içinde yer alan FETÖ'cü hainler hukuk önünde en ağır cezalara çarptırılırken, ülkesine, milletine ve bayrağına karşı giriştikleri ihanetin bedelini en ağır şekilde öderken, Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşma noktasında yoluna emin adımlarla devam etmektedir." diye konuştu. Böylesi önemli bir günün yıl dönümünde ülke için son derece önemli bir stratejik belge olan 11. Kalkınma Planı'nın görüşmelerinin yapılacağını dile getiren Elvan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Lütfi Elvan, geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sunumuyla komisyon üyelerinin bilgilendirildiği plana ilişkin görüşmelerin 5 günlük aranın ardından bugün başlayacağını bildirdi. Kalkınma planının birinci bölümü üzerinde isteyen milletvekillerine söz vereceğini söyleyen Elvan, plan ile ilgili komisyon üyelerinin önergelerinin, görüşmelerin tümü tamamlandıktan sonra işleme alınacağını, bu önergelerin yürütmenin bilgisine sunulacağını ifade etti.