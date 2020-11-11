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11 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 19:47 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 86 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı ise 2 bin 693 oldu. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz" mesajını paylaştı.

11 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.

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