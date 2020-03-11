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11 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 22:17 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1304'ncü çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 204 bin 798 lira devretti. İşte MPİ 11 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları....

11 Mart 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 10, 21, 31, 34, 43 ve 49 olarak belirlendi.

11 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisal

Sayısal Loto oyununun 1304'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 204 bin 798 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 886 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 91 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 210 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

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