11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Tuna: Artık sonuç bekliyoruz

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği, 146 kişinin yaralandığı bombalı saldırının faili olarak tutuklu yargılanan Yusuf Nazik'in dün Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldıklarını söyledi. Tuna, "Şehit aileleri olarak yorulduk. 6 yıldır mahkemeyi takip ediyoruz, artık sonuç bekliyoruz" dedi.

Reyhanlı saldırısı davasının tutuklu sanığı Yusuf Nazik ile geçen hafta Samandağı ilçesinde yakalanan Aykan Hamurcu'nun davasının birleştirilmesi yönünde mahkemenin karar verdiğini belirten Ahmet Tuna ve yaşamını yitirenlerin aileleri, dernek binası önünde açıklama yaptı. Davanın birleştirilmesine sevindiklerini belirten Tuna, "Şehit aileleri olarak duruşmaya katıldık. Hepimizin isteği, 53 şehit ve 146 yaralının bulunduğu Reyhanlı saldırısında parmağı olanların yakalanması ve yargılanmasıdır. Patlama ile ilgili parmağı olanlar kesinlikle ceza alsınlar ve bırakılmasınlar. Sanıklar her bir şehit için 1 yıl ceza alırsa 53 yıl olur. Asla tahliye istemiyoruz. Hepimizin beklediği karar, yüreğimize su serpecek karar olmalıdır. Evlerimizi, şehrimizi, yuvalarımızı yıkan, evlatlarımızı öldüren sanıkların ceza almalarını bekliyoruz. Bugüne kadar dik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Duruşmanın ertelendiği 13 Mayıs günü de tüm ailelerle Ankara'ya gideceğiz. Asla taviz yok, büyük kararlılıkla gideceğiz ve büyük sonuç beliyoruz. Bizi sevindirecek, yüreğimize su serpilecek bir karar bekliyoruz. Devletimize ve mahkemeye güveniyoruz. Sonuna kadar da davanın takipçiyiz" diye konuştu.

Yaşamını yitirenlerden Halil Erdemci'nin annesi Medine Erdemci ise henüz yakalanmamış olan şüphelilerin de bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi. Anneler olarak tek arzularının, sanıkların hak ettikleri en ağır cezayı almaları olduğunu belirten Erdemci, "2 gece yol çekmek kolay değil. Biz de rahatlamak istiyoruz. Aslında idam istiyoruz ama yok. Cezalansınlar" dedi.

Oğlu Murat Yelliz'i kaybeden İbrahim Yelliz de "Bu hainlerin, canilerin yakalanarak hesap vermelerini istiyoruz. Biz 53 can verdik. Hainlerce katledildiler. Biz de şehit aileleri olarak dışarıdakilerin yakalanmasını ve cezalarını almalarını, mahkemenin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Ayrıca şehitlik verilmesi yönündeki talebimizi de yineliyoruz" diye konuştu.