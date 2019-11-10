11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı

Bakanlığın 11 milyon 47 bin 430 fidan hedefiyle başlattığı kampanyaya, Türkiye'nin 81 ilinde yoğun ilgi gösterildi. Sahiplenilen fidan sayısı, 13 milyonu geçti. 'www.gelecegenefes.com' internet sitesinden 81 il üzerinden seçim yapılarak, orman bölge müdürlüklerince belirlenen 2 bin 23 dikim alanından 1'inde, toprakla buluşturulmak üzere fidan sahiplenilebiliyor. İnternet sitesindeki verilere göre, 10 Kasım itibarıyla sahiplenilen fidan sayısının 13 milyon 539 bin 81 olduğu belirtildi. Sahiplenilen fidanlar, 'Mili Ağaçlandırma Günü' olan 11 Kasım Pazartesi saat 11.11'de tüm noktalarda eş zamanlı dikilmeye başlanacak. Fidanların tamamının 3 saatte toprakla buluşturulması hedefleniyor. Kampanya ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek de amaçlanıyor.

EN FAZLA BAĞIŞ MANİSA'DAN



Yapılan bağışlar karşılığında sertifikanın verildiği ve rakamların anlık olarak değiştiği sitede; 200 bin hedefi olan ve 340 bin bağışın yapıldığı yüzde 170'lik oranla Manisa, ilk sırada yer alıyor. Manisa'yı yüzde 162 ile Isparta, yüzde 159 ile Tunceli, yüzde 158 ile Bingöl ve yüzde 155 ile Edirne takip ediyor.