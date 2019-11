11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı

TEŞEKKÜR MESAJI



Sitede, ağaçlandırma hedefinin aşılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca teşekkür mesajı yayımlandı. Bakanlık mesajında, "Teşekkürler Türkiye. 'Geleceğe Nefes' seferberliğinde 11 Kasım 2019'da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya" denildi.

FİKRİN SAHİBİ



Abdullah Enes Şahin adlı kişi, sosyal medya hesabından temmuz ayında, 'Bir fikrim geldi. Biz neden Ağaç Dikme Bayramı ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım' paylaşımında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu paylaşıma, 'Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık. Milli ağaçlandırma bayramımızın olması içinde ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız' diye cevap vermişti.