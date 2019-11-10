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11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'geleceğe nefes' sloganıyla 81 ildeki 2 bin 23 noktada başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyasında hedef, 4 Kasım'da aşılırken, bugün itibarıyla sahiplenilen fidan sayısı, 13 milyon 552 bin 337 oldu. Kampanya ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek de amaçlanıyor.

11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı

Bakanlığın 11 milyon 47 bin 430 fidan hedefiyle başlattığı kampanyaya, Türkiye'nin 81 ilinde yoğun ilgi gösterildi. Sahiplenilen fidan sayısı, 13 milyonu geçti. 'www.gelecegenefes.com' internet sitesinden 81 il üzerinden seçim yapılarak, orman bölge müdürlüklerince belirlenen 2 bin 23 dikim alanından 1'inde, toprakla buluşturulmak üzere fidan sahiplenilebiliyor. İnternet sitesindeki verilere göre, 10 Kasım itibarıyla sahiplenilen fidan sayısının 13 milyon 539 bin 81 olduğu belirtildi. Sahiplenilen fidanlar, 'Mili Ağaçlandırma Günü' olan 11 Kasım Pazartesi saat 11.11'de tüm noktalarda eş zamanlı dikilmeye başlanacak. Fidanların tamamının 3 saatte toprakla buluşturulması hedefleniyor. Kampanya ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek de amaçlanıyor.

EN FAZLA BAĞIŞ MANİSA'DAN

Yapılan bağışlar karşılığında sertifikanın verildiği ve rakamların anlık olarak değiştiği sitede; 200 bin hedefi olan ve 340 bin bağışın yapıldığı yüzde 170'lik oranla Manisa, ilk sırada yer alıyor. Manisa'yı yüzde 162 ile Isparta, yüzde 159 ile Tunceli, yüzde 158 ile Bingöl ve yüzde 155 ile Edirne takip ediyor.

TEŞEKKÜR MESAJI

Sitede, ağaçlandırma hedefinin aşılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nca teşekkür mesajı yayımlandı. Bakanlık mesajında, "Teşekkürler Türkiye. 'Geleceğe Nefes' seferberliğinde 11 Kasım 2019'da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya" denildi.

FİKRİN SAHİBİ

Abdullah Enes Şahin adlı kişi, sosyal medya hesabından temmuz ayında, 'Bir fikrim geldi. Biz neden Ağaç Dikme Bayramı ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım' paylaşımında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu paylaşıma, 'Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık. Milli ağaçlandırma bayramımızın olması içinde ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız' diye cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımının ardından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11 Kasım'ın her yıl 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanmasının uygun görüldüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin katılmasıyla saat 11.11'de başlayacak kampanyada yurt genelinde 11 milyon fidan dikilmesinin hedeflendiği belirtildi.

11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Geleceğe Nefes fidan dikim kampanyası

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