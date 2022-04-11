11 Nisan 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: İstanbul'da kuvvetli sağanak! İşte 11 - 15 Nisan hava durumu!

11 Nisan 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı dışarı çıkacak olan vatandaşlar ile gün içerisinde dışarıda halletmeleri gereken işler olan kişiler tarafından merak konusu oldu. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü ülke genelinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Çok sayıda şehir ve bölgede yağışlı hava hakim olacak. 11 Nisan 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına ve 11 - 15 Nisan güncel hava durumu tahminleri ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

11 NİSAN 2022 PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre: Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarı, yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinde, akşam saatlerinde Osmaniye ile Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölge genelinde (Sinop hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönünden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Artvin hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



