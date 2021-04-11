11 Nisan günlük burç yorumları | 11 Nisan'da burçları neler bekliyor?

11 Nisan Pazar günü Ay Balık burcundan ilerliyor. Bu nedenle hayalperest olabiliriz, dalgınlıklar ve tembellik isteği yaşanma ihtimali yüksek. Koç burcu güne erken başlarken, Akrep burcu yakın çevresine yardımlar yapabilir. Yengeç burcu ise uykusuzluk sorunuyla karşılaşabilir. Peki, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün güne erken başlayabilir, pek çok iş ve planı hızlıca tamamlayarak günün geri kalanında dinlenme ve rahatlamaya odaklanabilirsiniz. Gün içinde beslenmede düzenli ve sağlıklı olmalı.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün etkileyici rüyalarla güne erken başlayabilirsiniz. İşaretçi rüyalar görebilirsiniz. Gün içinde sebepli veya sebepsiz bir iç huzursuzluğu çalışabilir. Negatif duyguları beslemekten kaçının.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, iletişim halinde olabilir ve daha sosyal bir gün geçirebilirsiniz. Geleceğe yönelik planlarınızı gözden geçirebilir, geleceğinizi sorgulayabilirsiniz.