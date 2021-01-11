11 Ocak'ta doğanların burç özellikleri... 11 Ocak hangi burç? 11 Ocak'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

11 Ocak hangi burç? 22 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında kalan herkesin burcu toprak grubuna ait oğlak burcudur. Gözü hep yükseklere tırmanmakta olan oğlak burçları çok fazla meraklı olduğu için çevresinden olumsuz dönüş alabilir. Fakat bu ciddi ve kararlı oğlak burçları, bazı özelliklerini dominant burcun yani yükselen ya da alçalan burcunun etkisinde kalabilir. Yönetici gezegeni Satürn olan oğlak burcu, iş hayatına ve başarıya oldukça çok odaklandıkları için aşk hayatında geri planda kalabilirler. Oldukça sabırlı yapıları olan oğlak burçlarının kişisel özellikleri nedir hiç merak ettiniz mi? 11 Ocak’ta doğanlara ne hediye alınır? Peki 11 Ocak’ta doğanların fiziksel özellikleri neler? 11 Ocak’ta doğanların kişisel özellikleri nedir? 11 Ocak’ta doğanlar hangi burçlarla anlaşır? 11 OCAK'TA DOĞAN KİŞİLERİN GRUBU VE ÖZELLİKLERİ Grup: Toprak/kadınsı/öncü Şanslı gün: Cumartesi Karşıt burcu: Yengeç Yönetici gezegen: Satürn Rengi: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil Metal: Kurşun Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı Uğurlu taşı: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar

Şehirler: Madrit, Bankok Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak Şanslı sayı: 8 OĞLAK BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 11 Ocak'ta doğan oğlak burcunun fiziksel özellikleri; ince yapılı, kısa boylu ve uzun ince bir yüze sahiptirler. Çeneleri oldukça belirgindir. Uzun ve dar bacaklara sahip olan oğlakların saçları genelde siyahtır. Yüz yapıları daime gülümseyecek şekildedir. Oldukça fotojenik oldukları için birçoğu modelliğe yönelmiştir. Kendine güveni tam olan oğlaklar dışarıdan çok soğuk görünebilirler. Yaş aldıkça ciltleri gençleşir bu yüzden oğlakların yaş tahmini oldukça zordur. OĞLAK BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Oğlak burcunun kişisel özellikleri sıralandığında öncelikle gelecek kaygısından bahsedebiliriz. Oğlaklar geleceğini titizlikle planlamaya çalışan kişiler oldukları için sık sık bu yüzden depresyona girebilirler. İnsan ilişkilerinin zayıf olmasının nedeni işlerine çok fazla odaklandıkları içindir. Ama diğer burçlarla kıyasladığımızda asla kendilerini yalnız hissetmezler. Dürüstlük ve güvenirliliğe oldukça önem veren oğlak burcu insanları oldukça tutucu, ciddi ve güçlü iradeleri ile bilinirler. İşlerine sadık oldukları için ve görevlerini iyi yaptıkları için başarısız kişileri eleştirebilirler. Oğlakların elleri çok açıktır, yakınları için para harcamaktan çekinmezler fakat para konusunda da çok dikkatlidirler. Çok iyi sırdaş olan oğlak burçlarının dostlukları paha biçilmezdir. Geleneksel yapısı olan oğlak burçları duygusal özgürlüğe karşı oldukça tutucudur. Somut konularla ilgilenen oğlaklar, ruhsal olarak da doyum yaşadıkları için her daim başarıyı bilirler. Oğlak burçları zevklerine çok düşkündür, bu düşkünlükleri evlerinin her köşesine yansır.

OĞLAK BURCUNUN AŞK HAYATI Oğlak burcunun aşk hayatı nasıldır merak ediliyor. Kalbine kolay girilemeyen oğlaklar oldukça ulaşılmaz insanlardır. Asla ilk görüşte aşık olmazlar, çok zor beğenirler. Etkilenirler ve zamanla aşık olurlar. Sevgi dolu yapısı olan oğlak burçları duygularını yansıtmak yerine göstermemeyi seçerler. Sevgilisini canı gibi seven oğlaklar zamanla bu sevginin büyüklüğü ile coşarlar. Aşk kriteri oldukça yüksek olan oğlakların çocuksu karakterde insanlara tahammül eşiği çok düşüktür. Hayalleri ve yaşamı diğer burçlara göre göründüğü gibi olmayan oğlaklar, olgun insanları çok sevecektir. Oğlaklar bu yüzden aralarında yaş farkı fazla olan kişilerle aşk yaşar. Dürüstlük ve güvenirlilik isteğini aşka da yansıtan oğlaklar incitildiğinde asla unutmazlar. Korumayı ve sahiplenmeyi çok severler. Oğlakların aldatması imkansızdır. OĞLAK BURCU ÜNLÜLERİ En çok merak edilen konulardan birisi de oğlak burcu ünlüleri kimlerdir sorusu oluyor. Özellikle cinsiyetlerine göre araştırmalar yapanlar; ünlü oğlak burcu kadınları kimlerdir çok araştırılırken, ünlü oğlak burcu erkekleri kimlerdir sorusu da çok sayıda sorulan sorulardan birisi oluyor.

Yabancı oğlak burcu ünlüleri: Irina Shayk, Jim Carrey, Kate Moss, David Bowie,

Ricky Martin, Patrick Dempsey, Bradley Cooper, Karen Elson, Kate Middleton, Orlando Bloom, John Legend, Benjamin Franklin, Henry Miller, Moliere, Elvis Presley,

Federico Fellini, Rudyard Kipling, Richard Nixon, Simone De Beauvoir, Martin Luther King, Mao Tsetung, Joan Baez, Marlene Diet Rich, Ava Gardner... Türk oğlak burcu ünlüleri: Ali Kırca, Barış Manço, Mert Fırat, Burak Özçivit, Ozan Doğulu,Ceza, Demet Akbağ, Seda Sayan, Deniz Çakır Filiz Akın, Nazan Şoray, Pelin Batu, Seda Akman, Çağla Şikel, Ebru Şallı, İbrahim Tatlıses, Cem Mumcu, Kaya Çilingiroğlu, Kemal Derviş, Şener Şen, Tuncay Şanlı, Ozan Doğulu, Mustafa Sandal OĞLAK BURCU HANGİ BURÇLARLA İYİ ANLAŞIR? Oldukça ciddi ve ulaşılmaz görünen oğlak burçları, göründüğünün aksine oldukça duygusal ve tutkulu insanlardır. Her burçla kolay kolay anlaşamayan oğlak burçları hangi burçlarla çok iyi anlaşır? OĞLAK BURCU KADINININ ANLAŞTIĞI BURÇLAR HANGİSİ? Oğlak burcu kadını hangi burcun erkeği ile iyi anlaşır sorusuna yanıt olarak,

öncelikli olarak hesap yapmadan herhangi bir adım yapmayan boğa burçları diyebiliriz. Boğa burçları maddiyata çok önem verirler ve bu oğlakların dikkatini çeker. Başak burçlarının çalışkan ve sorumluluk sahibi olmaları da oğlakların vazgeçilmezidir. Kariyerine oldukça önem veren oğlaklar, başak burcunun çalışmalarına katkıda bulunur. Oğlak kadınlarının bir diğer anlaştığı burç ise iyi niyetli ve geleneklerine bağlı olan yengeç burçlarıdır. Buna ek olarak akrep burcunun sezgileri ve hırslarından da çok etkilenen oğlaklar akrepleri de hayatına almıştır.

Oğlak kadınları ikizler, aslan ve yay burçları ile anlaşamaz. Oğlak kadınları bu burçları ayakları yere sağlam basmayan burçlar olarak görürler.

OĞLAK BURCU ERKEĞİNİN ANLAŞTIĞI BURÇLAR HANGİSİ? Oğlak burcu erkeği hangi burcun kadını ile iyi anlaşır sorusuna yanıt olarak,

öncelikli olarak hesap yapmadan herhangi bir adım yapmayan boğa burçları diyebiliriz. Boğa burçları maddiyata çok önem verirler ve bu oğlakların dikkatini çeker. Başak burçlarının çalışkan ve sorumluluk sahibi olmaları da oğlakların vazgeçilmezidir. Kariyerine oldukça önem veren oğlaklar, başak burcunun çalışmalarına katkıda bulunur. Oğlak erkeklerinin bir diğer anlaştığı burç ise iyi niyetli ve geleneklerine bağlı olan yengeç burçlarıdır. Buna ek olarak akrep burcunun sezgileri ve hırslarından da çok etkilenen oğlaklar akrepleri de hayatına almıştır.

Oğlak erkekleri ikizler, aslan ve yay burçları ile anlaşamaz. Oğlak erkekleri bu burçları ayakları yere sağlam basmayan burçlar olarak görürler. OĞLAK BURÇLARI NASIL HEDİYELERDEN HOŞLANIR? Eğer yakın arkadaşınız ya da sevgiliniz oğlak burcu ise oğlak burcuna ne hediye alınır sizinde araştırdığınız bir konudur. Oldukça duyarlı ve sabırlı kişilikleri ile bilinen oğlak burçlarının hoşlandığı hediyeler genelde kullanabilecekleri hediyelerdir. Örneğin oğlaklar telefon kullanımları için her zaman yanında taşıdıkları powerbank gibi bir hediyeye bayılırlar. Ofiste çalışan oğlaklar ; not defteri, ismi yazılı ya da fotoğrafınızın olduğu bir kupa bardağı, ince uçlu harika yazan bir kalem setine bayılır. Oğlak erkekleri de kadınları da mutlaka kullanabilecekleri hediye isterler. Aldıkları hediyenin uzun ömürlü ve kaliteli olması şartı ararlar. Oğlak kadınları metalik kırmızı rengini severler. Oğlak erkekleri de daha çok pastel renklerden hoşlanırlar. Hediye alırken günlük kullandıkları giysilerin renklerine mutlaka dikkat edin. Örneğin sıklıkla kullandıkları bir kıyafeti çok sevip sevmediğini ona sorun. O zaman size rengi ya da kullanışı hakkında ipucu vereceklerdir.