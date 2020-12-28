2021 burç yorumları... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri?

Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak? İşte 2021 yılının yıllık burç yorumları.. 2021'İN EN ŞANSLI BURCU HANGİSİ? 2021 yılında gökyüzündeki hareketlenmelere baktığımızda burçları etkileyecek gelişmeler şöyle sıralandı; Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. 29 Mayıs - 22 Haziran aralığında İkizler burcunda Merkür geriliyor. 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması, 10 Haziran tarihinde Güneş tutulması gerçekleşecek. 27 Eylül - 18 Ekim aralığında Terazi burcunda Merkür geriliyor.

19 Kasım tarihinde Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşecek. 3 Aralık Yay burcunda Güneş Tutulması ile yılın son tutulması gerçekleşecek. 2021 yılında hangi burcun çok şanslı olacağı, hangi burçların kariyer yapacağı ya da aşk hayatında mutlu olacağına dair gökyüzünün neler söylediği merak ediliyor. 2021 yılının burçlarına göz attığımızda her burcun şanslı olduğu ve mutlu olduğu konular var. Kasvetli ve zor geçen 2020 yılının ardından umutla beklenen 2021 yılı, tüm burçlara beklediği şansı verecek gibi görünüyor. 2021 yılına ait burç yorumlarını merak edenler zor geçen 2020 yılının muhasebesini şimdiden yapmaya başladı bile.. YILLIK BURÇ YORUMLARI 2021 Mücadeleyle geçen bir yılın ardından 2021 yılında hangi tarihlerde burçlar şanslı olacak, hangi günlerde plan yapılması gerekiyor? Yuva kurmak için imzaların, iş sözleşmelerinin, finansal yatırımların ve yolculukların ne zaman başlaması gerektiğine dair gökyüzü size yardımcı oluyor. Peki, 2021’de neye göre plan yapacağız? Burçlar 2021 için ne diyor? İşte 2021 burç yorumları…

YILLIK KOÇ BURCU YORUMU 2021 Köklü değişimleri getiren Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ayında finansal gelirleriniz, kazanç ve harcama dengeniz konularında radikal bir değişimi getirecek. Kontrolsüz para yönetimleri, bu ay içerisinde ciddi bir finansal krize neden olabilir. Abartılı harcamalar, büyük risklere girmek, paranızı savurmak bu ay boyunca sizi kıtlık durumuna sürüklüyebilir. Fakat bu ay içerisinde pek çok Koç burcu için beklenmedik alanlardan, beklenmedik kazanç kapıları açılacak. Oldukça sürprizli bir ay sizleri bekliyor. Sosyal medya, internet, medya ve televizyon kanallarından önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Grup ve ekip çalışmaları, alternatif iş ve projeler bu dönemde size kazandıracak. Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında yurtdışı seyahatlerinizi gerçekleştirebilir, yeni seyahat planları yapabilir, daha fazla macera ve deneyim arzusunda olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda bu tarih aralığı bir tamamlanma sürecini getirecek. Süregelen eğitimlerinizden mezun olabilirsiniz.KOÇ BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YILLIK BOĞA BURCU YORUMU 2021 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu retro sürecinde kariyer hedeflerinizde, kariyer yolunuzda değişimler yaşıyor olacaksınız. İstekleriniz ve beklentileriniz konusunda bir yol ayrımında hissedebilr, pes etmek ile kararlı kalmak arasında bir gel git yaşayabilirsiniz. Bu süreçte zorluklara karşı ayakta kalmak, kendinizden, yeteneklerinizden ve yapabileceklerinizden emin olmak başarı ve yükselişi getirecek. İlişkilerde ise anlaşma zorlukları, inatlaşma ve zıtlaşmalar yaşanabilir. Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Bu transit, yılın ilk günlerinden itibaren size kariyer yolunuzda şans ve fırsatları getirecek. Özellikle kuracağınız ilişkilerden, sosyal çevrenizden iş hayatı ve kariyer yolunuzda önemli destekler görebilirsiniz. İş hayatınızda Satış, pazarlama, ticaret ve eğitim sektörüyle bağlantılı işlerde özellikle büyüme elde edebilirsiniz. Fakat bu transit boyunca iş hayatında alacağınız maddi riskleri, yatırımları daha iyi planlamalısınız.BOĞA BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YILLIK İKİZLER BURCU YORUMU 2021 Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Kararlılığınızı arttıracak olan bu transit ile, geçen 2,5 yıldaki tıkanıklık, zorlanma ve sıkışıklık halini geride bırakacaksınız. Artık yaşamda yol kat etme, ilerleme zamanı. İlişkilerinizde sağlamlık ve güvenilirlik, ilişkilerin gelecek vadetmesi daha önemli olacak. Bazı aşk ilişkileri dönem içerisinde ciddiyete ve resmiyete gidebilir. Bu yıl karşınıza gelen ilişki fırsatlarına daha olgun bakmak, daha sağlıklı seçimler yapmak isteyeceksiniz. Nitekim, bazı ilişki fırsatları gelecek vadediyor olabilir. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında hayata bakışınızda, tercihleriniz ve kararlarınızda, çevrenizdeki bazı insanlara dair fikirlerinizde önemli değişimlere neden olacak. Bu aylarda bazı kişilerin gerçek yüzünü, gerçek niyetini görebilirsiniz. Yasal konular, adli meseleler, davalar gündeme gelebilir. Hakkınızı savunmak adına yasal yollara başvurabilir, süregelen davalarınızda ise kararlar verilebilir, sonuca gidilebilir.İKİZLER BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YILLIK YENGEÇ BURCU YORUMU 2021 Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Bu ise geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca ilişkiler alanında sizi sınayan, sıkıştıran, dersler almanızı sağlatan süreci geride bırakacak. Artık ilişkilerde nasıl davranmanız gerektiğini öğrendiğiniz. İlişkilerden, insanlardan ne beklediğinizi, neye ihtiyaç duyduğunuzu ve kimlerin size uygun olmadığını gördünüz. Bu yıl boyunca ise bu doğrultuda seçimler yapıyor, ilişkilerde daha gerçekçi ve akılcı kararlar alıyor olacaksınız. Sorunlu bir aşk ilişkisini kesme cesaretini gösterecek, geçmişte takılı kaldığınız bir ilişkiden tamamen özgürleşeceksiniz. Bu yıl boyunca doğru aşk ilişkileri içinde olmak sizi büyütür ve geliştirirken yanlış ilişkiler sizde derin yaralara ve hasarlara neden olabilir. Alma-verme dengesini düzenleme zamanı. Eş ve partneriniz ise yıl boyunca önemli kazançlar, kalıcı yatırımlar içerisinde olabilir. Geçtiğimiz yıllarda partnerin iş hayatında yaşadığı tıkanıklık son bulmaya başlıyor. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında sosyal çevrenizde önemli değişimleri getirecek. Yeni bir ortama dahil olabilir, grup ve ekip çalışmaları yapabilirsiniz. Sosyal medyada daha fazla öne çıkabilir, sosyal medya yollu kazançlar sağlayabilirsiniz.YENGEÇ BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YILLIK ASLAN BURCU YORUMU 2021 Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. İlişkiler ve ortaklıklar alanınızda yıl boyu seyahat edecek Satürn, bu alanlarda köklü ve kalıcı değişimleri getirecek. Artık ilişkilerinizde doğru seçimler yapmak, doğru kişilerle olmak önemli hale gelecek. İlişki kurmayı yeniden öğrenecek, insanlara daha farklı yaklaşmaya başlayacaksınız. Doğru ilişkiler içinde olmak, doğru insanlarla bir arada olmaya önem vermek artık göreviniz. Zira yanlış ilişkiler yok olmaya mahkum olacaktır. Satürnün bu alanınızdaki ziyareti, karşınıza daha elle tutular adayların, partnerlerin çıkmasını sağlayabilir. Süregelen ilişkileriniz ise doğru olduğu takdirde evliliğe ve resmiyete gidebilir. İlişkilere daha ciddi bir gözle yaklaşma zamanı. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında ilişkilerde bir temizlenme ve yenilenme sürecini getirecek. Bu aylarda bir ortaklık veya bir dostluk ilişkiniz kopuşa gidebilir. Doğru bir ben-sen dengesi, doğru bir alma-verme dengesi bu dönemde daha önemli olacak. Beraberinde ise bu aylarda tanışacağınız kişiler, daha önce karşılaşmadığınız tarzda, sıra dışı ve farklı karakterler olabilir. Maddi yönden güçlü kişiler karşınıza gelebilir.ASLAN BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YILLIK BAŞAK BURCU YORUMU 2021 Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Çalışma hayatınızda, görev ve sorumluluklarınızda kalıcı değişimleri getiren bir süreç önünüzde. Mesleğinizde uzmanlaşmaya odaklanacağınız, çalışma hayatınızla ilgili kalıcı temellerin atıldığı bir yıl içerisinde olacaksınız. Yaşamın her alanında sorumluluklarınızı bilme, görevlerinizi üstlenme ve çaba sarf etme zamanındasınız. Bu yıl yaşamın her alanında ödüller, harcadığınız çaba ile gelecek. Büyüyüp gelişmekten kaçındığınız alanda ise sistem isteklerinize ulaşmanızı geciktirebilir. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. İstifa, iş değişikliği, iş kurma ve yepyeni bir düzene, yepyeni bir yatırıma geçme planları içerisinde olabilirsiniz. Bazı Başaklar içinse bu aylarda işten çıkarılma, şirket küçülmeleri gibi durumlar gündeme gelebilir. Eski çalışma formunuzun, eski düzenin son bulduğu aylar olacak. Yönetici değişiklikleri yaşanabilir.BAŞAK BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YILLIK TERAZİ BURCU YORUMU 2021 Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Aşk ilişkilerinizde sağlamlık, güvenilirlik arayacağınız bir yıl geçireceksiniz. Bu yıl daha olgun karaktere sahip kişilerle tanışabilir, daha farklı ilişki deneyimleri içerisinde olabilir, daha önce tatmadığınız duyguları tadabilirsiniz. Mutlu olmak adına kriterleriniz ve hedefleriniz yükselebilir. Yaşamın her alanına daha iyisini var etme mantığıyla yaklaşacaksınız. Geçtiğimiz 2,5 yıllık zaman dilimine nazaran bu yıl işlerin daha kolay ilerlediğini, daha kolay sonuçlandığını görebilirsiniz. Süregelen ilişkileriniz sağlamlaşma ve kalıcılık yolunda ilerleyebilir. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında aşk ilişkilerinde önemli ve ani değişiklikleri getirecek. Bir ilişkide fedakarlık ikileminde kalabilirsiniz. Ben-sen arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Karşınızdaki kişilerle beklentiler ve duygular uyuşmayabilir, bu da bazı ilişkilerin sonlanmasına neden olabilir. Bu aylarda yaşanan ayrılıklar daha kalıcı olabilir, kalıcı izler bırakabilir. Kaybetme korkusuyla hareket etmeyi bırakma zamanı. Hem finansal hem cinsel paylaşımlarda daha özenli, dikkatli ve seçici olmalı.TERAZİ BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YILLIK AKREP BURCU YORUMU 2021 Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Yıl boyunca yaşamınızda yeni temeller, köklü değişiklikler, eski düzenin yıkılma ve yeni düzenin inşası öne çıkacak. Eskiye dair konuların artık size hizmet etmediğini görecek, tavrınızda, hayatınızda köklü değişiklikler yaşayacaksınız. Taşınma, düzen değişikliği, evlilik ve boşanma gibi hayat düzeninizi kökten değiştirecek konular bu yıl karşınıza gelecek. Değişimin kaçınılmaz olduğu bu yılda, değişime ayak uydurarak, gönüllü olarak süreci daha başarılı yönetebilirsiniz. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında eş, aile veya yakın ilişkilerinizde köklü ve ani değişimler yaşayacaksınız. Bu aylarda, halı altına süpürülen konular gün yüzüne çıkabilir. Alttan aldığınız veya idare ettiğiniz durumlara artık karşı koyabilir, net bir tavır alabilirsiniz. Bu aylarda ayrılık kararı, bitiş adımları daha çok sizden yana gelebilir. Bazı Akrep burçları ise bu aylarda süregelen ilişkisini ilerletme adına planlar içerisinde olabilir.AKREP BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YILLIK YAY BURCU YORUMU 2021 Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Yaşama daha olgun bir gözle bakmanızı sağlayacak bu transitin etkileriyle, daha akılcı düşünüp akılcı hareket etmeye başlayacaksınız. Kafanıza koyduğunuzu yapmak isteyecek, daha kararlı ve istikrarlı olmak adına gayret göstereceksiniz. Zira bu yıl, ödülleriniz ve başarılarınız bu istikrar ve kararlılıktan gelecek. Karamsarlık, kendinizinden şüphe etmek ve akışa teslim olmak ise fırsat kapılarının kapanmasına neden olabilir. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında iş hayatında radikal değişimleri getiriyor olacak. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ayrılık, mesafeleşme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Komşular ve akrabalarla ilişkilerinizde daha titiz ve mesafeli olmanız faydalı olacaktır. YAY BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ YILLIK OĞLAK BURCU YORUMU 2021 Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Finansal alanda sağlamlaşma hedeflerine gideceğiniz, paranızı daha iyi yönetip maddi anlamda güçlenmeye odaklanacaksınız. Her alanda güvende olma, güvende hissetme isteğiniz artıyor olacak. Yetenekleriniz ve emekleriniz sayesinde kalıcı kazançlar elde edebilirsiniz. Bu yıl kazanmak kadar kazandığınızı nasıl yönettiğiniz de önemli olacak. Bu yüzden para yönetiminde daha titiz ve akılcı olmalı, uzun vadeli düşünerek hareket etmelisiniz.

Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında iç dünyanızda, duygusal konularda ani değişimleri getirecek. Bu aylarda ilişkilerden beklentilerinizin değiştiğini görebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ani değişimler olabilir. Bir bitiş veya ayrılık kararı gündeme gelebilir. Hayatı, kişileri veya ilişkileri yönetme çabası bu aylarda sonuç vermeyecektir. Ortaklık ve eşitlik odaklı olmalısınız.OĞLAK BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ YILLIK KOVA BURCU YORUMU 2021 Satürn yıl boyunca sizin burcunuzda ilerliyor. Büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve gelişme zamanındasınız. Artık hayata daha ciddi bir gözle yaklaşacak, meseleleri daha fazla ciddiye alacak, hedeflerinizin arkasında duracak ve ideallerinizin peşinden gideceksiniz. Eğitim hayatında, akademik süreçlerde önemli başarılar ve ilerlemeler kaydedebilir, yurtdışı bağlantılı iş ve eğitimlerde zor görünen durumları başarabilirsiniz. Artık hedeflerinizi yükseltme, geleceğe odaklanma zamanı. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında aile ilişkileri ve yakın ilişkilerde önemli gelişmelerden bahsediyor olacak. Bu aylarda ilişkilerin geleceğine yönelik kararlar alınabilir. Önemli bir yol ayrımı içerisinde olabilirsiniz. Bazı ilişkiler bu süreçte tamam veya devam durumuna gelecektir. Alınan kararlar, bu aylarda geçirilen süreçler kalıcı birleşme veya kalıcı ayrılıklardan bahsediyor olacak. KOVA BURCU 2021 YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ