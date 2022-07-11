On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Çekilişin sonuçlarına, haberimizde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Peki 11 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler...

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Çekilişin başlangıç saati 20.00'dır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

