HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor?

11 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor?

11.07.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. On Numara çekilişi her hafta belirli günlerde gerçekleştiriliyor. Peki 11 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler...

11 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Çekilişin sonuçlarına, haberimizde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Peki 11 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor? İşte merak edilenler...

11 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları nasıl sorgulanıyor?

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Çekilişin başlangıç saati 20.00'dır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?11 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımıEkrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

Bahçeli'ye hediye komşuyu ayağa kaldırdı! Miçotakis'ten skandal sözler

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.