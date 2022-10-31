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  4. 11. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın İzmir'de başlıyor

11. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın İzmir'de başlıyor

31.10.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen 11. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 2022 (TÜREK 2022) yarın İzmir'de başlayacak.

İZMİR (AA) -TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, TÜREK 2022'de rüzgar enerjisi sektöründe dünyada ve Türkiye'de son bir yılda yaşanan gelişmeler ele alınacak ve rüzgar enerjisinin geleceği tartışılacak.

Kongre öncesi İzmir'de yer alan sanayi kuruluşlarına yapılacak teknik gezi programında ise katılımcılara yerli sanayinin kapasitesi yerinde gösterilecek.

"Türkiye'nin rüzgarı, İzmir'in rüzgarı" mottosuyla 1-2 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte 13 ayrı oturumda, enerjide dünyada ve Türkiye'deki son gelişmeler, yenilenebilir enerjinin geleceği, karbon ticareti, enerji arz güvenliğinde rüzgar enerjisinin önemi, alternatif kapasite tahsis mekanizmaları, teşvikler sonrası uluslararası finansmana erişim, yerli türbin üretimi ve global tedarik zincirindeki güçlükler, lisanssız üretim ve sanayinin kendi öz tüketim ihtiyaçları için üretim yapması gibi başlıklar uzmanlarca ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜREB Başkanı İbrahim Erden, 2022'yi "TÜREB Sanayi Yılı" olarak ilan ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, rüzgar türbin üretimi ve tedarik zincirinde Avrupa için önemli. Türkiye, güçlü rüzgar sanayisi, uluslararası standartlarda hizmet veren tedarikçileri, yetişmiş insan kaynağı ve yatırım kolaylaştırıcı ortamı ile enerji arz güvenliği sorunu yaşayan Avrupa'nın bölgedeki en güçlü partneri olabilir. Ülkemizi rüzgarda en önde gelen ülkeler arasında konumlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
İzmir rüzgar enerjisi

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