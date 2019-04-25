İSTANBUL (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) düzenlediği "11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri" başladı. TRT radyo sanatçılarının müzik dinletisi ve festivalin tanıtım filminin gösterimiyle başlayan açılış töreni, CVK Park Bosphorus Hotel'de gerçekleştirildi. TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, törende Türkiye'yi belgesel ve belgeselcilikle tanıştıran TRT'nin, belgesel alanındaki birikimini uluslararası belgesel günleri aracılığıyla sektöre de aktarmayı başardığını söyledi. Belgeselciliğin gönül işi olduğunu belirten Yürekli, "TRT bu özverili işe kurulduğu günden beri gönül, emek ve imkan veriyor. Bugün açılışını yaptığımız TRT Belgesel günlerini 2009 yılından beri büyük bir emek ve özveriyle gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu. "11. Uluslararası TRT Belgesel Günleri"nin, dünya belgeselcilerinin buluşup düşünce ve kültür alışverişi yapabileceği değerli bir festival geleneği oluşturduğunu vurgulayan Yürekli, "Yarışma bölümünde bu yıl da birbirinden nitelikli belgesel sinema seçkisiyle karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bunlar da ilginizi çekebilir Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı Kahramanmaraş'ta 250 kiloluk 'dondurma' ile özel gösteri

Belgesel günleri kapsamında 6 farklı salonda 80 belgesel filmin izleyici ve katılımcılarla buluşacağını anımsatan Yürekli, şunları kaydetti: "Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak üzerimizdeki 'dünyaya açılmış bir marka olma' sorumluluğunun gereklerini layıkıyla yerine getirmek için çabalıyoruz. Özellikle ve gururla belirtmek istiyorum ki bu yıl 11'incisini düzenlediğimiz 'Uluslararası TRT Belgesel Günleri'ne 101 ülkeden rekor bir sayıyla bin 397 film başvurusu yapıldı. Bunun çok büyük bir önemi var. Çünkü bu başvurular dünyanın içinde bulunduğu karmaşa ortamında Türkiye'ye olan güvenin hem dünyada hem de bölgede arttığının önemli bir göstergesi." Yürekli, farklı ülkelerde yaşanan acı dolu insan hikayelerinin belgeselciler sayesinde tarihe kalıcı bir not olarak düşüldüğünü ifade ederek, "Biz TRT olarak farklı bir üslupla gerçekleri dile getiren tüm belgeselcilerle ve sektör insanlarıyla her zaman çalışmaya niyetli ve hazırız." diye konuştu. Organizasyona destek veren kuruluşlara teşekkür eden ve Ara Güler'in hayatının anlatıldığı belgesel ile açılışın gerçekleştirileceğini anımsatan Yürekli, "Yaşama sevinci ve insanoğluna duyduğu tutkuyla hayret verici sayıda eser üreten 20. yüzyılın en önemli ve merak uyandıran kişilerinden biri olan Ara Güler'in portresini beğeneceğinizi umuyoruz." ifadesini kullandı.