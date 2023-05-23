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  4. 11 yaşındaki kızına kirpik liftingi yaptırdığı görüntüleri paylaşarak eleştirilerin hedefi oldu

11 yaşındaki kızına kirpik liftingi yaptırdığı görüntüleri paylaşarak eleştirilerin hedefi oldu

23.05.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpiklere yapılan işlemler çok daha bakımlı görünmeyi sağlarken bu işlemleri yaptırmak için belirli bir yaşta bilince sahip olmak gerekiyor. İpek kirpik, kirpik liftingi gibi işlemlerde yanlış yapılan uygulamalar göz sağlığını tehlikeye atarak enfeksiyonlara neden olabiliyor. Instagram'da 11 yaşındaki kızına kirpik liftingi yaptırdığını gösteren bir kadın eleştirilerin hedefi oldu.

11 yaşındaki kızına kirpik liftingi yaptırdığı görüntüleri paylaşarak eleştirilerin hedefi oldu

Roxy Jacenko, 11 yaşındaki kızı Pixie Curtis'e yerel bir kuaförde kirpik liftingi ve renklendirmesi için izin verdiğini açıkladı. Pixie'nin Instagram hesabını yöneten Roxy , sorun olmadığını söylemesinin özel bir nedeni olduğunu söyledi. Anne, etkileyici kızının kızıl saçları olduğu için kirpiklerinin gözükmediğini belirtti.

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Kısa video Pixie'nin güzellik salonuna giderken görüntülerini içeriyordu. Videoda güzellik uzmanlarının bunu nasıl yaptığını da gösterdi. Yapılan işlemler kirpikleri yukarı doğru kıvırmak için aletler kullanmayı ve ardından daha dolgun ve kalın bir görünüm vermek için doğal kirpiklere yarı kalıcı bir boya uygulamayı içeriyordu.

Anne ve kız videonun altına kızıl kirpiklerin yok gibi göründüğünü bu işlemler sayesinde kirpik görünümü elde ettiklerini paylaştı. Yayınlanan videoya gelen yorumlar Pixie'nin bu işlemleri yaptırmak için daha büyük olması gerektiğini içeriyordu.

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Sosyal medya kullanıcıları “Gerçekten mi? Bunun için çok genç.",“Sırada ne var? Botoks ve dudak dolgusu?", “Vay canına. Ne kadar üzücü.", "Platformunuzu genç kızlara güzellik standlarına bağlı kalmayı öğretmek için mi kullanıyorsunuz?" yorumlarını yaptı.

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Bununla birlikte bazı kişiler Pixie'nin kirpik kaldırma ve renklendirme yaptırmasına izin vermede Roxy'nin tarafında olduklarını söyleyerek bunun güvenli bir prosedür olduğunu belirttiler.

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Bu uygulamayı savunan kişiler “Bu bir kirpik liftingi ve renklendirme… insanlar ciddi mi?",“Sahte kirpikler değiller. Bunu onun yaşında yapıyordum. Bazı insanların bir hayat bulması gerekiyor!” dedi.


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