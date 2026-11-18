Duş rutininin vazgeçilmez bir parçası olan banyo lifleri, sanıldığı kadar masum olmayabilir. ABD merkezli sağlık kuruluşu Cleveland Clinic bünyesinde görev yapan dermatolog Dr. Melissa Piliang, hem doğal kabak liflerinin hem de sentetik plastik liflerin uygun koşullarda temizlenip kurutulmadığı takdirde ciddi cilt enfeksiyonlarına yol açabilecek bakteri ve mantarları barındırabileceğini açıkladı.

ÖLÜ DERİLER BAKTERİLER İÇİN BESİN KAYNAĞI OLUYOR

Banyo liflerinin çok gözenekli ve girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Dr. Piliang, duş sırasında vücuttan arındırılan ölü deri hücrelerinin bu gözeneklere hapsolduğunu ifade etti. Liflerin sürekli ıslak kullanılması ve genellikle nemli olan duş ortamında asılı bırakılması nedeniyle tam olarak kurumadığını belirten Piliang, bu durumun mikroorganizmalar için kusursuz bir üreme alanı yarattığına dikkat çekti.

HANGİ BAKTERİ VE MANTARLAR ÜREYEBİLİYOR?

Uzmanlara göre iyi temizlenmeyen ve nemli kalan banyo liflerinde şu tehlikeli mikroorganizmalar gelişebiliyor:

E. coli bakterisi

Pseudomonas aeruginosa bakterisi

Stafilokok (Staphylococcus) bakterisi

Streptokok (Streptococcus) bakterisi

Cilt enfeksiyonlarına neden olabilen çeşitli mantar türleri

BANYO LİFİNİ GÜVENLİ KULLANMANIN 5 ALTIN KURALI

Dr. Piliang, banyo lifi kullanmaktan vazgeçmek istemeyenlerin enfeksiyon riskini en aza indirmek için şu adımları izlemesi gerektiğini belirtti:

Her Gün Kurutun: Kullanım sonrası lifi iyice durulayın, suyunu tamamen silkeleyin ve duş kabini dışındaki serin, hava alan bir yerde kurumaya bırakın.

Haftada Bir Dezenfekte Edin: Lifinizi haftada en az bir kez seyreltilmiş çamaşır suyu çözeltisinde 5 dakika bekletip iyice durulayın ya da bulaşık makinesinde yıkayın.

Tıraş Sonrası Ara Verin: Tıraş bıçağının ciltte oluşturabileceği mikro kesiklerden bakteri girişini önlemek için tıraştan sonraki birkaç gün lif kullanmayın. Zaten haftada ikiden fazla lif kullanmaya gerek yoktur.

Hassas Bölgelerden Uzak Tutun: Tahriş ve enfeksiyon riskine karşı lifi kesinlikle yüz ve genital bölgede kullanmayın; cildinizi aşırı sert ovmaktan kaçının.

Zamanında Değiştirin: Doğal (kabak) lifleri 3 ila 4 haftada bir, plastik (sentetik) lifleri ise 2 ayda bir yenileyin. Süresi dolmasa bile lifte küf oluşumu veya küflü/nemli bir koku fark ederseniz hemen çöpe atın.

DAHA HÜJYENİK ALTERNATİFLER NELER?

Lif bakımını düzenli yapamayanlar için daha güvenli seçenekler bulunduğunu belirten Dr. Piliang; çamaşır makinesinde sıkça yıkanabilen ve daha hızlı kuruyan yıkanabilir banyo bezlerini, antimikrobiyal özellikli silikon vücut fırçalarını veya doğal antibakteriyel yapıya sahip deniz süngerlerini alternatif olarak önerdi.