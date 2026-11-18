Sosyal medya platformları, kısa sürede mucizevi sonuçlar vadeden şok diyet listeleriyle dolup taşıyor. Kimi 3, kimi ise 14 günde fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin son gözdesi her evin mutfağında bulunan yumurta. Masum görünen bu besinin tek başına ve aşırı miktarda tüketilmesi, beraberinde ciddi sağlık risklerini getiriyor.

GÜNDE 20 YUMURTAYA KADAR ÇIKAN VAR

Habertürk TV'de yer alan habere göre; Sokakta mikrofon uzatılan vatandaşların bir kısmı bu akımı deneyimlediğini ve kısa sürede ciddi kilolar verdiğini belirtiyor. Diyeti uygulayanlardan biri, "Sabah 3, öğlen 3, akşam 3-4 tane yiyordum, etkisini gördüm" derken; bir başka vatandaş ise gece yarısı 10-15 yumurta haşlayıp yiyerek 55 kilodan 45 kiloya düştüğünü anlatıyor. Diyetin sınırlarını zorlayanların sayısı da az değil; bazı uygulayıcılar fazla kilolu kişilerin günde 20 yumurtaya kadar çıkabildiğini savunuyor.

Buna karşın bu akıma temkinli yaklaşan ve gerçekçi bulmayan vatandaşlar da var.

İki haftada 14 kilo vermenin mümkün ve sağlıklı olmadığını savunan bir vatandaş tepkisini şu sözlerle dile getiriyor:

"Yumurta yiyerek nasıl kilo verilecek? İki hafta sonra yumurtadan ete geçince ne olacak, başka hiçbir şey yemeyecek miyiz? Kiloyu çok ve sağlıksız yiyerek aldık; tek çözüm yemeği azaltıp sağlıklı beslenmek."

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: "VÜCUT KITLIK PSİKOLOJİSİNE GİRİYOR"

Zayıflamak ya da kas yapmak uğruna günde 10-15 yumurta tüketmenin sanıldığı kadar masum olmadığını vurgulayan beslenme uzmanları, tek tip beslenmenin vücut dengesini bozduğuna dikkat çekiyor.

Şok diyetlerin vücudu "kıtlık psikolojisine" soktuğunu belirten uzmanlar, yaşanan kilo kaybının aldatıcı olduğunu ifade ediyor.

Yağ değil, kas kaybı: Tartıda görülen hızlı düşüş yağ yakımından değil, vücuttaki ödem ve kas kaybından kaynaklanıyor.

Kolesterol ve bağırsak riski: Yumurta tek başına vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve lifi sağlayamıyor. Lif eksikliği bağırsak sorunlarına yol açarken, aşırı tüketim trigliserit ve kolesterol değerlerini tehlikeli seviyelere çıkarabiliyor.

SAĞLIKLI TABAĞIN SIRRI: DENGE

Uzmanlara göre kalıcı ve sağlıklı kilo vermenin yolu tek bir besine yüklenmekten değil, dengeli bir tabak oluşturmaktan geçiyor. Kişiye özel hazırlanması gereken ideal bir öğünde; protein kaynağı olarak yumurta ve peynirin yanı sıra, lif ve vitamin desteği için meyve, karbonhidrat için tam buğday ekmeği ve yağ yakımını kolaylaştırmak adına yararlı yağların bir arada bulunması gerekiyor.