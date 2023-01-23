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11 yıl hapis cezası bulunan hırsızdan akılalmaz sözler! 'Cezamın üstüne katlamaya çalışıyorum, 30'u tamamlayacağım'

23.01.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Cezaevine teslim edilen şahsın basın mensuplarına söyledikleri 'pes' dedirtti. Tutuklanan şahıs, "15 yıl cezam var, üstüne katlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

11 yıl hapis cezası bulunan hırsızdan akılalmaz sözler! 'Cezamın üstüne katlamaya çalışıyorum, 30'u tamamlayacağım'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.T.'nin Talas ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Şüpheli T.T., operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

'CEZAMIN ÜSTÜNE KATLAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Cezaevine teslim edilmek üzere emniyetten çıkarılan T.T., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek, çek. Cezamın üstüne katlamaya çalışıyorum. 30'u tamamlayacağım" dedi. (İHA)

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