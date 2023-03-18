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11 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır'a kritik ziyaret: Erdoğan-Sisi görüşmesi için dikkat çeken tarih...

18.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu. Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası "Bağları bir daha koparmamak için gerekeni yapacağız. İlişkilerimizde bir kopukluk oldu, bundan alacağımız dersler var" açıklamasını yaptı. Ayrıca, Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi görüşmesi için de açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle bugün Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

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İKİ BAKAN BİR ARAYA GELDİ

Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Şukri görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye yapıldı.

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"BAĞLARI BİR DAHA KOPARMAMAK İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu şunları ifade etti:

"Deprem sonrası dayanışmayı asla unutmayacağız. Mısır, Akdeniz için önemli bir ülkedir. Bundan sonra daha yakın iş birliği içinde olacağız. Bağları bir daha koparmamak için gerekeni yapacağız. İlişkilerimizde bir kopukluk oldu, bundan alacağımız dersler var. Firmaları teşvik edip iş insanlarını buluşturacağız. Büyükelçilerin yeniden atanması konusu aramızda değerlendirildi. En kısa sürede diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz.

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ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Doha'daki görüşmede ben de oradaydım. Sayın Cumhurbaşkanları tekrar bir araya gelmek için bizden hazırlık yapmalarımızı istemişti. O günden beri hazıklıklarımızı sürdürüyoruz. Bugün biz bir araya geldik. Tabi Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bir araya gelmesi için gerekli hazırlıkları yapacağız. Şu an Türkiye'de bir seçim süreci başladı. Seçimden sonra Sayın Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelecektir. Tarihi belirlemek kendilerine hazırlık yapmak bize düşer."

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI: AYNI ANLAYIŞA SAHİBİZ

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, bu süreç ile ortak bir bakış açısının oluştuğunu belirterek, "Bu sürecin olumlu neticeleri ile istediğimiz noktaya geleceğiz. Gördük ki neredeyse aynı anlayışa sahibiz. Ortak diyebileceğimiz bölgesel sorunlarımız var. Kardeşim ve Dostum Çavuşoğlu'na hoş geldiniz diyorum. Buraya gelmeniz bizim için çok büyük bir onur" dedi.

11 YIL SONRA BİR İLK

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Mısır

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