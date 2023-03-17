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  4. 11 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidiyor

11 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidiyor

17.03.2023 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

11 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidiyor

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

11 YIL SONRA BİR İLK

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

Kaynak: AA

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Mevlüt Çavuşoğlu Mısır

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