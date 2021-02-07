11 yıl sonra yakalanan katil zanlısına 65 yıl hapis

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 11 yıl sonra yakalanan şahıs, 65 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2010 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kavganın cinayet zanlısının kırsaldaki bir evde saklandığı bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda olayın zanlısı olduğu belirlenen M.K.T. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsa emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece kasten öldürme suçundan 36 yıl, 2 kez kasten öldürme suçundan 25 yıl, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması suçundan ise 4 yıl 11 ay olmak üzere toplam 65 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Zanlı cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

