HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 yıl sonra yakalanan katil zanlısına 65 yıl hapis

11 yıl sonra yakalanan katil zanlısına 65 yıl hapis

07.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
11 yıl sonra yakalanan katil zanlısına 65 yıl hapis

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 11 yıl sonra yakalanan şahıs, 65 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2010 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kavganın cinayet zanlısının kırsaldaki bir evde saklandığı bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 11 yıl sonra yakalanan şahıs, 65 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2010 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kavganın cinayet zanlısının kırsaldaki bir evde saklandığı bilgisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda olayın zanlısı olduğu belirlenen M.K.T. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsa emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece kasten öldürme suçundan 36 yıl, 2 kez kasten öldürme suçundan 25 yıl, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması suçundan ise 4 yıl 11 ay olmak üzere toplam 65 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Zanlı cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde kararKılıçdaroğlu'na suikast girişiminde karar
Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Aydın-İzmir otoban gişelerinde cinayet gibi kaza kamerada

Cinayet gibi kaza kamerada

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor! Bekleme süresi 28 gün

Koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor!

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi! İstinaftan karar çıktı

Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde karar

Uzaya Türk astronot mu gönderilecek? Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımı sonrası flaş 'Elon Musk' iddiası

Uzaya Türk astronot mu gönderilecek? Flaş iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.