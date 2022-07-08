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11 yıldır kayıp olan adamla ilgili flaş gelişme! Garajında kemikler bulundu, gözaltılar var...

08.07.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2011'de kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) evinin garajında, zemine gömülü ve insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemiklerin Sürmeli'ye ait olup, olmadığı ise DNA testinin ardından belli olacak.

11 yıldır kayıp olan adamla ilgili flaş gelişme! Garajında kemikler bulundu, gözaltılar var...

Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. 11 sene boyunca Sürmeli'den herhangi bir ize rastlanılmazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla dosyayı yeniden açıp, çalışma başlattı. Sürmeli'nin bulunması için özel ekip kurulurken, yakınlarının ifadesine başvuruldu, 2 senelik telefon kayıtları incelemeye alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 45 günlük araştırmayla Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 Sokak'ta, kendisine ait evin önünden sinyal verdiğini belirledi.

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BETONUN ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTI

Bölgede inceleme yapan Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Masası ekipleri, savcılık talimatıyla binada arama gerçekleştirdi. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit edilen beton, ekiplerce kırıldı. Betonun altından insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemikler, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle 6 kişi, gözaltına alındı. E.G., Ö.S., U.S., G.A., E.B. ve B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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