113 bin liraya aldığı sıfır otomobili 'ayıplı' çıktı! Yerli otomobil alacak

Kentte bir restoran işleten Cengiz Şahin, Trabzon'da bir galeriden, 2017 yılında 113 bin 394 lira karşılığında sıfır kilometre Japon dev otomobil firmaların birine ait aracı satın aldı. Otomobilin arka kapısının üst noktasındaki kaportasında göçükler olduğunu fark eden Şahin, durumu satın aldığı bayiye anlattı. Bayi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden olumsuz yanıt alan Şahin, avukatı Bünyamin Bayram aracılığıyla Japon otomobili satan bayi aleyhine 'ayıplı malin iadesi' davası açtı.

Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada talep edilen bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda araç sahibi Şahin'i haklı bulup, otomobilde gözle görülür ayıpların olduğunu ve bu ayıpların kullanım hatasından kaynaklanmadığı yönünde tespitlerde bulundu.

PARA İADESİ KARARI ÇIKTI

Tüketici Mahkemesi, aracın satışını yapan yetkili bayiinin, davacıya 113 bin 394 TL’nin iadesine hükmetti. Mahkemenin kararını temyiz etmesinin ardından Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Hukuk Dairesi de, dosyayı detaylı inceledi. Yerel mahkemenin kararını onayan hukuk dairesi, "Sıfır kilometre 'ayıplı' araç satan bayinin bu sorumluluğu alması gerekir" gerekçesiyle, otomobilin 2017'teki satış bedeli 113 bin 394 liranın mağdura iade edilmesine karar verdi. otomobil satıcısı şirket yetkilileri, karara itirazda bulunup, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.