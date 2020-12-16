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113 yaşındaki Arzu nine koronavirüsü yendi

16.12.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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113 yaşındaki Arzu nine koronavirüsü yendi

Kırıkkale’de yaşayan 6 çocuk annesi 113 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Arzu nine, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 3’ü kız, 3’ü erkek 6 çocuk annesi 113 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, 2 Aralık günü kızıyla yaşadığı evde rahatsızlandı. Daha sonra ambulansla götürüldüğü Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan Sınıroğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı. 1 gün yoğun bakımda yattıktan sonra servise alınan 113 yaşındaki Arzu nine, hastanede 14 gün boyunca gözetim altında tutuldu. Yapılan tedavilerin ardından test sonucu negatif çıkması sonucu tamamen sağlığına kavuşan Arzu nine, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Mustafa Kemal Atatürk’e de selam gönderen Arzu nine, kendisini uğurlayan sağlık çalışanlarına "Ben ölürsem hepiniz geleceksiniz" diye de espri yapmayı da ihmal etmedi.

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"GÜNDE 2 BARDAK SÜT İÇTİM"

Hayatı boyunca sağlıklı beslendiğini anlatan Arzı Sınıroğlu, “3 oğlum 3 de kızım var. Kızımın biri böbrek hastası makineye gidiyor. Biri de nefes darlığından öldü. 2’sinin de kocası yok. Bakıcı da geliyor. Malım davarım vardı. Koyun güderdim, 2 bardak sütü içerdim onunla giderdim. Bulgur pilavı yiyorum. Et yiyorum. Pancar yiyorum. Bakla yiyorum. Dağdan ot topluyorum onu yiyorum. Makarnamı veriyor. Pirincimi veriyor. Kurban olduğum sarı mercimeğimi veriyor. Ekmeğimi aşımı veriyor. Hükümet bakıyor” dedi.

Tedavi sürecini anlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Toksoy, Arzu ninenin 2 Aralık günü Covid-19 testinin pozitif olduğunu ve 2 haftalık süreyle tedavi gördüğünü söyledi.

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"GENEL DURUMU DA İYİ OLUNCA TABURCU OLDU"

Sadece baş ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini ifade eden Toksoy, şunları kaydetti:

“Yaşı itibariyle polikliniğe getirildi. Orada hastayı değerlendirdik. Sadece baş ağrısı vardı. Akciğer tomografisini çektik. Saturasyonu 92’ydi. Biraz takip etmek istedik. Genel durumu iyiydi. Ama oksijen durumu biraz düşmeye başladı. 80’leri gördük. Dolayısıyla da hasta ileri yaşta olunca yoğun bakımda tedbir amaçlı yatırdık. Yoğun bakımda 1 gün takip ettik. Ardından oksijeni toparlayınca 90’ın üzerine görünce serviste takip etmeye başladık. Çok da geniş olmayan antibiyotik yeterli oldu. Prednol yine devam ettik. Genel durumu iyi. Saturasyonu yine 90’ın üzerinde seyrediyor. Onun haricinde nefes darlığı yok hastanın. Genel durumu iyi olunca da şifa ile taburcu oldu.”

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"ÇOK MUTLUYUZ"

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hülya Rabia Diri ise "Çok mutluyuz sağ olsun arkadaşlarımızın gayretiyle özverisiyle güzel bir çalışma yaptılar. Bu hastalığın tabii ki tedavisi mümkün. Doktorlarımızın da takipleriyle tedavisi yapıldı. Hastamız geldiğinde yaşından dolayı yatırılmıştı. Ciddi anlamda takiplerini yaptık. Sıkıntısız bir şekilde şifa ile taburcu oluyor. Tedavi süresi tamamlandıktan sonra tekrar kan tahlilleri ve testi yapıldıktan sonra taburcu edildi hastamız” ifadesini kullandı.

İHA

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