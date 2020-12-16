113 yaşındaki Arzu nine koronavirüsü yendi

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 3’ü kız, 3’ü erkek 6 çocuk annesi 113 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, 2 Aralık günü kızıyla yaşadığı evde rahatsızlandı. Daha sonra ambulansla götürüldüğü Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan Sınıroğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı. 1 gün yoğun bakımda yattıktan sonra servise alınan 113 yaşındaki Arzu nine, hastanede 14 gün boyunca gözetim altında tutuldu. Yapılan tedavilerin ardından test sonucu negatif çıkması sonucu tamamen sağlığına kavuşan Arzu nine, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Mustafa Kemal Atatürk’e de selam gönderen Arzu nine, kendisini uğurlayan sağlık çalışanlarına "Ben ölürsem hepiniz geleceksiniz" diye de espri yapmayı da ihmal etmedi.

"GÜNDE 2 BARDAK SÜT İÇTİM"

Hayatı boyunca sağlıklı beslendiğini anlatan Arzı Sınıroğlu, “3 oğlum 3 de kızım var. Kızımın biri böbrek hastası makineye gidiyor. Biri de nefes darlığından öldü. 2’sinin de kocası yok. Bakıcı da geliyor. Malım davarım vardı. Koyun güderdim, 2 bardak sütü içerdim onunla giderdim. Bulgur pilavı yiyorum. Et yiyorum. Pancar yiyorum. Bakla yiyorum. Dağdan ot topluyorum onu yiyorum. Makarnamı veriyor. Pirincimi veriyor. Kurban olduğum sarı mercimeğimi veriyor. Ekmeğimi aşımı veriyor. Hükümet bakıyor” dedi.