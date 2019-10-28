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113 yaşındaki Şükriye nine: Cumhuriyetin ilanını hatırlıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), 96'ncı yıl dönümünde, cumhuriyetin ilan edildiği dönemi hatırladığını söyledi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), 96'ncı yıl dönümünde, cumhuriyetin ilan edildiği dönemi hatırladığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuk yaşlarda gördüğünü belirten Bayram, "Yemekler kaynarken, Atatürk konuşuyordu. Kocaman adamdı. Camdan gördüm onu" dedi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünde, 1906 doğumlu Şükriye Bayram'ı evinde ziyaret ederek, kutlama törenlerine davet etti. Hocaköy Mahallesi'nde oturan Şükriye Bayram, Sultan Abdülhamid döneminde dünyaya geldi. Bayram, yaşamı boyunca 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile Balkan ve Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan 4 çocuk annesi Bayram'ın torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaştı.
'ATATÜRK SÜRDÜ DÜŞMANI'
Cumhuriyetin ilan edildiği dönemi hatırladığını anlatan Şükriye Bayram, "Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet Dönemi'ni hatırlıyorum. Çocuktum o zaman. İnegöl'ün köküyüz. Atatürk sürdü düşmanı. Camdan baktım, askerleri gördüm. Korktum. Perdeleri kapattık. Ah Atatürk ah. Yemekler kaynarken, Atatürk konuşuyordu. Kocaman adamdı. Camdan gördüm onu. Cumhuriyetin ilanını da hatırlıyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini de dile getiren Bayram, "Allah yardımcısı olsun. Gelse de görsem. Başı kalabalık, işi çok. Onca insanı bırakıp, bana nasıl gelecek? Sağ olsun, var olsun. Allah, uzun ömürler versin inşallah" dedi.
29 EKİM KUTLAMALARINA DAVET EDİLDİ
Kaymakam Şükrü Görücü ise ziyarette, "Cumhuriyetin ilanını gören teyzemizi bayram kutlamalarına davet etmek için geldik. İnşallah sağlıklı olur. Onu görmek istiyoruz. Biraz rahatsız, gelemeyecek sanırım. Bizim görevimiz, yaşlılarımızı ziyaret edip, onların dertlerini dinlemek, sohbet etmek. Teyzemize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.
Belediye Başkanı Taban da "Kendisini iyi gördük. Cumhuriyetin ilanına şahitlik etmiş insan o. Atatürk'ü gördüğünü anlattı. Allah razı olsun ondan. Teyzemize uzun ömürler diliyorum" dedi.

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