117 suçtan aranan kişi Bayburt'ta yakalandı

Türkiye genelinde 117 dolandırıcılık suçundan aranan, hakkında 5 bin 236 müzekkere yazılan ve 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Bayburt'ta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 117 dolandırıcılık suçundan aranan, hakkında 5 bin 236 müzekkere yazılan ve 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kadir Güzel'in Şingah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

Söz konusu yere operasyon düzenleyen ekipler, Güzel'i yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güzel, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

