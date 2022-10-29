12. Antalya Kitap Fuarı’nda yerel yazarlar okurlarıyla buluşuyor

Kitap Fuarı’nda yazarlardan Feyzullah Arslan, Işık Öğütçü, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Burcu Bahar, Fatih Tuncay, Nilay Şanlı, Mesut Güler, Necin Altay gibi isimler kitap severler ile bir araya geldi.

Antalya Sanatçılar Derneği, Yerel Yazarlar Platformu, Antalya Şair Ozan Yazar ve Ressamlar Kültür Derneği üyeleri ve bağımsız yazarlar kitaplarını tanıtma fırsatı buluyor. Antalyalı yazarlar, gün boyu okurlar ile sohbet ederek, kitaplarını imzalıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de her gün fuarda kitabını imzalıyor. Başkan Muhittin Böcek, sevenlerine yeni kitabı “İkinci Yaşam: İhanet ve Siyaset” ve ilk kitabı “Ben Bu Şehre Aşığım” kitabını imzalıyor.

