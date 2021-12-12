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  4. 12 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

12 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

12.12.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşamba ve pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta şans oyunu severlerin ilgi odağında yer alıyor. Şans Topu çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Sonuçları sorgulamak için Şans Topu çekiliş sonuçları linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

Şans Topu çekiliş sonucu, çekilişin ardından Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor. Ayrıca Şans Topu çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı takip edebilirsiniz. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

12 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

12 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

12 Aralık Şans Topu çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçları, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden ilan edilecek. Şans Topu çekilişini canlı olarak MP TV üzerinden izlemek için, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine tıklayınız.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.

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