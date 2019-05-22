12. Çalışma Meclisi yarın toplanacak

ATO Congresium'da toplanacak Çalışma Meclisi'nin gündemini, İşin Geleceği Küresel Komisyonu tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 100. yıldönümü için hazırlanan "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" konulu rapor oluşturacak. Programa ILO Genel Direktörü Guy Ryder'ın yanı sıra hükümet, işçi ve işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve çalışma hayatının tüm paydaşları 4 yıl sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un çağrısıyla tekrar toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "12'nci Çalışma Meclisimizin gündemini, ILO'nun kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle, 'Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak' şeklinde belirledik." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, "Bugüne kadar gerçekleştirilen Çalışma Meclislerinde alt işverenlik, asgari ücret, işkolları, işsizlik sigortası, iş sağlığı ve güvenliği, özel istihdam büroları, toplu iş sözleşmeleri gibi çalışma hayatının önemli konuları ele alındı. Bugün önceki meclislerde dile getirilen sorunları çözdüğümüz ve daha parlak bir çalışma geleceğini inşa edebilmek için başka neler yapabiliriz, bunu konuştuğumuz bir noktadayız." değerlendirmesini yaptı.

- "Raporu ulusal düzeyde ele almayı planlıyoruz"

Bu yılın ILO'nun kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 12'nci Çalışma Meclisimizin gündemini, ILO'nun kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle, 'Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak' şeklinde belirledik. ILO'nun bu yıl yayımlanan 'Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin İş' başlıklı raporu da Çalışma Meclisimizin gündem maddelerinden biri olacak. Bakanlığımızın vizyonu ve son dönemde yapmaya çalıştıklarımızla da büyük ölçüde örtüşen bu raporu, ulusal düzeyde sosyal tarafların da katılımıyla ele almayı planlıyoruz."

Çalışma Meclisi Toplantısında çalışma hayatının tüm taraflarının bir araya geleceğini aktaran Bakan Selçuk, "Çalışma hayatındaki politikalarımızı belirlerken, işçi ve işveren kuruluşlarımız başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ve ilgili tüm tarafların yapacakları katkıların, sürdürülebilir politikalar üretmemize fayda sağlayacağına inanmaktayız." ifadesini kullandı.

