12 Eylül günlük burç yorumları! Kendi enerjinizi korumaya odaklanın!

Başak burçlarının günün ilk yarısında önemli karar almaktan ve önemli konuları konuşmaktan kaçınması gerekli. Yay burcunun ise günün ilk yarısında dinlenme isteği artabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’in 12 Eylül 2021 Pazar gününe dair Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcu yorumları…

KOÇ

Bugün öğle saatine kadar ruh haliniz ve enerjiniz daha dağınık olabilir. Çevrenizdeki insanların enerjisiyle ruh haliniz düşebilir veya yükselebilir. Öğleden sonra ise eski tanıdıklar, eski dostlar gündeme gelebilir. Geleceğe yönelik kararlar ve seçimler gündeme gelebilir.

BOĞA

Bugün günün ilk yarısında ilişkilerinizde uzlaşma sağlamak veya karşınızdakileri anlamak nispeten zor olabilir. Öğleden sonra ise finansal konularla ilgilenebilir ve hayatınızdaki bir karmaşayı çözmek adına artık seçim yapma noktasında olduğunuzu hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün günün ilk yarısında enerjiniz daha dağınık olabilir. Planlı hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Öğleden sonra ise ilişkilerinizde uzun vadeli etkileri olacak deneyimler gündeme gelebilir. Eski bir dost ve eskide kalan partnerle karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün günün ilk yarısında sezgileriniz daha güçlü çalışabilir. Şartlardan keyif almaya ve kendi enerjinizi korumaya odaklanın. Öğleden sonra ise iş hayatı ve sorumluluklarla ilgili konularla meşgul olabilirsiniz. Sağlığınız adına beslenmede aşırılık ve dağınıklıklara gitmeyin.

ASLAN

Bugün günün ilk yarısında evinizi düzenleyip toparlamakla, yaşam alanınıza bir sistem getirmekle ilgilenebilirsiniz. Öğleden sonra ise enerjiniz yükselirken aşktan yana şanslı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hisleriniz daha güçlü çalışacak ve seçimlerinizle ilgili size yol gösterecek.

BAŞAK

Bugün günün ilk yarısında önemli konuşmalar yapmaktan ve önemli kararlar almaktan kaçının. Sezgileriniz veya varsayımlarınız sizi yanlış yönlendirebilir. Öğleden sonra ise hayatınızdaki bir belirsizlik netleşebilir. Evden uzaklaşabilir ve bir seyahat yapabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün günün ilk yarısında beklentilerinizle mevcut hayat şartlarınızdan keyif almaktan zorlanabilirsiniz. Öğleden sonra ise yaşamın farklı alanlarında şanslarla karşılaşabilirsiniz. Aklınızdan geçen karşınıza gelebilir, ağzınızdan çıkan sözler dilek niyetine geçebilir ve gerçekleşebilir.

AKREP

Bugün günün ilk yarısında daha hassas olabilir, etrafınızdaki insanların enerjilerinden etkilenebilirsiniz. Öğleden sonra ise kendi hedeflerinize ve kendi ihtiyaçlarınıza odaklanma zamanı. Finansal planlamalar yapabilirsiniz. Harcamalar artabilir.

YAY

Bugün günün ilk yarısında dinlenme ve rahatlama isteğiniz artabilir. Öğle saatine kadarki planlarınızda ertelemeler olabilir. Öğleden sonra ise Ay sizin burcunuza geçiyor ve ilişkilerinizde kadersel deneyimlerle karşılaşacağınız bir süreç başlıyor. Geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir.

OĞLAK

Bugün günün ilk yarısında planlarınızda değişiklikler olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde sessiz gerilimler yaşanabilir. Öğleden sonra ise samimiyet ve duygusallık artabilir. İçten içe daha hassas olduğunuz fakat duygularınızı kendi içinizde yaşamak istediğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

KOVA

Bugün günün ilk yarısında iş veya özel hayatınızla ilgili yönünüzü bulmakta zorlandığınızı hissedebilir veya geleceğiniz üzerine kafa yorabilirsiniz. Öğleden sonra ilişkilerinizde sahiplenme duygunuz artabilir ve arkadaşlarınızla daha yakın, samimi ilişkiler içine girebilirsiniz.

BALIK

Bugün günün ikinci yarısından itibaren iş veya özel hayatınızla ilgili bir planda netleşme sağlayabilirsiniz. Bazılarınız için bitiş veya başlangıçlar gündeme gelebilir. Olayları daha derin bir gözle ele alabilir, meselelerin derinine inebilir ve daha sorgulayıcı olabilirsiniz.



