On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Popüler çekiliş, 12 Eylül akşam saatleri itibarıyla yeniden araştırılmaya başlandı. Peki 12 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA KURALLARI

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



