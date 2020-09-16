12 günlük bebek evin köpeği tarafından öldürüldü

Köpek saldırısına uğrayan minik bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 27 yaşındaki anne Abigail Ellis ve nişanlısı 35 yaşındaki Stephen Joynes, trajik ölümü araştıran polisler tarafından gözaltına alındı. Ağır ihmal nedeniyle kasıtsız adam öldürme şüphesiyle gözaltına alınan çiftin soruşturma süresince serbest kalmasına karar verildi. Bebeğin ölümüne neden olan köpeğin ise polis tarafından yakalandığı ve imha edileceği bildirildi. Komşular ise anne Abigail Ellis’in 18 ay önce uzun süreli partnerinin kaybından sonra ikinci kez yıkıma uğradığını söyledi. Abigail Ellis, kaybıyla yüzleşmek için verdiği mücadelenin ardından, bebek haberiyle sevinmişti. İsmini vermek istemeyen bir arkadaşı “Abigail harika bir anneydi. Çok paraları yoktu, ama çocukları olmadan bir yere gitmezdi. Yaşı daha büyük olan çocukları çok uslu çocuklar. Yeniden hamile olduğunu duymuştum ama yaşanan trajediyi öğrenene kadar doğurduğundan haberim yoktu. Çocukları için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı ve partnerini kaybetmek onu çok etkilemişti. Birlikte çok mutluydular. Yaşananlar tam bir trajedi” dedi.

Korkunç trajediden yalnızca birkaç gün önce anne Abigail Ellis, bebeği Elon ile birlikte.

Stephen Joynes ve Abigail Ellis polisler tarafından gözaltına alındı.

Trajik ölümün öncesinde iki köpek de aileyle birlikte kalıyordu.

Ailenin iki köpeği de geçtiğimiz yıl sosyal medyada oynarken görülüyor.

Abigail Ellis’in kardeşi Keith, ailenin evine çiçek bırakırken görüntülendi.

Çiftin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Samantha Foulds yaptığı Facebook paylaşımında “Bu insanları iyi tanıyorum ve bunun trajediden başka bir şey olmadığını söyleyebilirim. Ailenin neler yaşadığıyla ilgili hiçbir fikriniz yok. Huzur içinde uyu küçüğüm” dedi. Köpek saldırısına uğrayan bebek hemen hastaneye götürülse de, kısa bir süre içinde hayatını kaybetti. Köpeğin polisler tarafından alındığını gören bir komşu ise The Mirror’a yaptığı açıklamada “Altın renkli yumuşak bir köpekti. İlk bakışta zararsız görünüyordu. Üç polis memurunun onu minibüse sokmaya çalıştığını gördüm. Köpek, üç polisi peşinden sürükleyecek kadar güçlüydü. Bu çok, çok üzücü” dedi.