HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 12 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

12 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 23:21 | Son Güncelleme

Süper Piyango oyununun 12 Haziran 2020 çekilişi yapıldı. Süper Piyango çekilişinde 50 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin numaraları ve amorti kazanan rakam belli oldu. İşte MPİ 12 Haziran 2020 Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

12 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

Süper Piyango oyununun 12 Haziran 2020 çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun çekilişinde 50 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin numaraları, "036332", "126063", "134418", "153894" ve "311227" oldu.

Çekilişte amorti kazanan rakam "2" olarak belirlendi.

SÜPER PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nin yeni şans oyunu Süper Piyango... Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor.

SÜPER PİYANGO NASIL OYNANIR?

Süper Piyango, her gün çekilişi yapılan (ikramiye kazandıran) ve sonuçları günlük ilan edilen bir şans oyunudur. Bilet satışı her gün saat 22:30 'da başlayan ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona eren Süper Piyango oyununda, yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananlar belirlenir.

SÜPER PİYANGO ÖZELLİKLERİ

Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak
Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekilişle belirlenecek
Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

MYNET ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Caddebostan Sahili'nde yoğunlukCaddebostan Sahili'nde yoğunluk
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Çorum'da 'aslan' ihbarı yağıyor! Kaymakamlık harekete geçti

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Yok artık! 'Kimsesizler mezarlığına gömdürüp parasını da...'

Yok artık! 'Kimsesizler mezarlığına gömdürüp parasını da...'

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Diğer Haberler
İmamoğlu açıkladı: İstanbul'a yeni taksi sistemi geliyor

İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'yeni taksi' müjdesi

12 Haziran 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları

İşte Banko Piyango'da kazandıran numaralar

Caddebostan Sahili'nde yoğunluk

Caddebostan Sahili'nde yoğunluk

Batman'da koronavirüs vakaları artıyor! Vali Şahin'den açıklama

Batman'da koronavirüs vakaları artıyor! Vali Şahin'den açıklama

Bitlis Valiliği duyurdu: Kentte etkinlikler ikinci emre kadar yasaklandı

Valilik duyurdu: İkinci emre kadar yasaklandı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.