13 Kasım günlük burç yorumları: Eski dostlardan ve uzaklardaki kişilerden haberler alabilirsiniz

İlişkilerinizde değerli olduğunuzu hissetme isteği, değer konularında sorgulama öne çıkabilir. Sağlığınıza, özellikle yediklerinize ve mide hassasiyetlerine karşı dikkat etme zamanı. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Sezgileriniz, hisleriniz fikirlerinize etki edebilir. Gerçekler ile hayaller, beklentiler arasında kalabilirsiniz. Bazı gerçeklerden kaçma eğilimi gösterebilirsiniz.

BOĞA

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde sağlık ve estetik konularıyla ilgilenebilir, lüks veya keyfi alışverişler yapabilirsiniz. Günün tamamında her anlamda aşırılıklara karşı dikkat etmelisiniz. Aşırıya kaçan durumlar kayıplara neden olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde planlarınız son dakikada değişebilir. Planlı ve programlı ilerlemek için günün enerjileri müsait olmayabilir. İyi ve kötü sürprizler bir arada olabilir. Sağlığa özen gösterme zamanı. Ebeveynler gündemde.

YENGEÇ

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde aşırıya kaçan duygu ve düşünceler, hayaller ve beklentiler içinde olabilirsiniz. Yanılgılara ve idealize etme durumlarına dikkat edin. Somut düşünme zamanı. Olayları ve kişileri farklı açılardan ele alacaksınız.

BAŞAK

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde sevdiklerinizle daha yakın olmak isteyebilir, uzaklardaki sevdiklerinize özlem duyabilir, zaman zaman ise geçmişe gidebilir, anılarınızı hatırlayabilirsiniz. Bir hediye alma-verme gündemi olabilir.

TERAZİ

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde dağınıklıklar ve anlık planlar gündeme gelebilir. Ruh haliniz daha hızlı değişecektir. Sağlığınıza özellikle yediklerinize ve mide hassasiyetlerine karşı dikkat etme zamanı.

ASLAN

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde para çıkışları ve abartılı-gereksiz harcamalar gündeme gelebilir. İç dünyanızda kendinizi, hayatınızı sorgulayabilir; içsel bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kendi kendinizi doldurmamaya dikkat edin.

AKREP

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde sezgileriniz daha güçlü çalışabilir. Geçmişe dair konular gündeme gelebilir. Eski dostlardan ve uzaklardaki kişilerden haberler alabilirsiniz. Yaratıcı ve sanatsal çalışmalar yapmak için destekleyici bir gün.

YAY

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde eviniz ve aile üyelerinizle ilgili konular öne çıkabilir. Uzak akrabalardan haberler alabilirsiniz. Akşam saatlerinde planlarınız değişebilir. Bazı planlarınızdan vazgeçebilir, erteleyebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal konularla ilgili planlar ve araştırmalar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle bir araya gelebilirsiniz. Umursamazlık, dalgınlık ve anlık düşünceler öne çıkabilir.

KOVA

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde finansal planlamalar gündeminizde olabilir. Yatırım ve birikim konularıyla ilgili alternatifleri değerlendirebilirsiniz. İlişkilerinizde değerli olduğunuzu hissetme isteği, değer konularında sorgulama öne çıkabilir.

BALIK

Bugün Ay Balık burcunda ilerliyor. Gün içinde her konuda aşırılıklara ve abartılara kaçmaya karşı dikkat edin. Gündüz saatlerinde daha aktif olurken akşam saatlerinde dinlenme ve rahatlama isteği öne çıkabilir. Sağlığa özen gösterme zamanı.



