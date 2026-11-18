Kilo vermek isteyenler için en iyi peynir seçeneklerinden biri yarım yağlı mozzarella olarak gösteriliyor. Diyetisyen Ana Reisdorf, bu peynirin diğer birçok peynir çeşidine göre daha az yağ ve kalori içerdiğini, aynı zamanda iyi miktarda protein ve kalsiyum sağladığını belirtiyor.

Bir porsiyon (28 gram) yarım yağlı mozzarella yaklaşık 80 kalori ve 6 gram yağ içeriyor. Aynı miktardaki cheddar peynirinde ise yaklaşık 125 kalori ve 10 gram yağ bulunuyor.

UZUN SÜRE TOK TUTMAYA YARDIMCI OLUYOR

Mozzarella peynirinin kilo verme sürecinde öne çıkmasının nedenlerinden biri de protein içeriği. 28 gramında yaklaşık 7 gram protein bulunan peynir, uzun süre tokluk hissinin korunmasına yardımcı olabiliyor.

Protein, kilo verirken kas kütlesinin korunmasında da önemli rol oynuyor. Özellikle kalori alımının azaltıldığı dönemlerde yeterli protein tüketmek, açlık hissini kontrol etmeyi kolaylaştırabiliyor.

BİRÇOK ÖĞÜNDE TÜKETİLEBİLİYOR

Mozzarellanın tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise farklı öğünlere kolayca eklenebilmesi. Salatalarda, sandviçlerde, omletlerde ve pizzalarda kullanılabiliyor.

Özellikle pratik bir atıştırmalık arayanlar için çubuk mozzarella da alternatifler arasında yer alıyor.

KİLO VERMEK İSTEYENLER HANGİ PEYNİRLERİ TÜKETEBİLİR?

Mozzarella dışında protein içeriğiyle öne çıkan ve dengeli beslenme programına eklenebilecek başka peynir çeşitleri de bulunuyor.