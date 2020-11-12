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  4. 12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 19:35 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 88 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün hasta sayısı ise 2 bin 841 oldu. Bakan Koca mesajında "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim." ifadelerini kullandı.

12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.

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