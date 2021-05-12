12 Mayıs günlük burç yorumları | Ani kararlar vermeyin!

BOĞA BURCU YORUMU Bugün bir koşturmaca, yoğunluk ve işleri yetiştirme gibi telaşlar içerisinde olabilirsiniz. Son dakikaya bıraktığınız işler büyüyebilir. Akşam saatlerinde dinlenip rahatlayabilirsiniz.

KOÇ BURCU YORUMU Bugün yaşamınızın bir alanında, bir konuda kapanışa ve sona doğru gidebilirsiniz. Gün batımından sonra daha özgür ve rahatlamış hissedebilirsiniz.

Ay bugün saat 15:43’te Boğa burcundan ayrılarak İkizler burcuna geçiyor. Bugün Mars ile Uranüs arasındaki sekstil açı, özgürlükçü düşüncelerimiz üzerinde etkili olabilir. 12 Mayıs günü, gün boyunca yoğun enerjiler hakim olacak. Ay Jüpiter kare açısının etkisiyle bugün kadınlarla olan ilişkilerimizde zorlanmalar yaşayabiliriz. Uyumlu açı akşam saatleri, düşündüklerimizi eyleme dökme adına daha uygun olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün sosyal ilişkilerinizi düzenleyebilir, bazı insanlarda gerçek samimiyet ve iyi niyet arayabilirsiniz. Bazı ilişkilerde çıkarlar ters düşebilir. Finansal güç artabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde daha yoğun duygular, daha ciddi bir hava hakim olabilir. Gündüz saatleri boyunca olaylara daha ciddi ve katı yaklaşabilirsiniz. Akşam saatleriyle esneklik rahatlatacak.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün eğitim ve akademik kariyer gündemlerinizle ilgili planlama ve yatırım, çalışma gündeminizde olabilir. Yurtdışı seyahatleri ve tatillerle ilgili arzular ve tasarılar ön planda olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün abartılı ve uçlarda duygularda olmamalı, dengede kalmaya özen göstermelisiniz. Aşırılığa gittiğiniz her konunun karşıt noktası da size aşırılıkla dönebilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerde manipülasyonlara dikkat etme zamanı. Kendinizi açmak ile duruma göre hareket etmek arasında kalabilirsiniz. Stresli ortamlar sizi daha fazla gerebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün seyahat, yolculuk ve iş görüşmeleriyle ilgili gündemlerinizde bir tamamlanma veya kapanma söz konusu olabilir. Abartılı düşünceler ve abartılı sözlerden kaçının.