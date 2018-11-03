HABER

12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 20:17 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, İran vatandaşı M.F.'nin elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheliden Y.E.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, İran vatandaşı M.F.'nin elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheliden Y.E. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gözaltındaki emekli polis memuru M.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Konuya ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca İran vatandaşı M.F. isimli şahsın İran’daki dedesinden miras, Henry Mattise’nin eseri olan iddiaya göre kıymetli tabloyu bir takım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden aldığını iddia ettiği kişilerden biri 03.11.2018 tarihinde Alanya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanıp, bir kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma eserin niteliğine göre Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet kapsamında da soruşturulmaktadır.”

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Dikili'de 27 kaçak göçmen yakalandıDikili'de 27 kaçak göçmen yakalandı
Nazilli'de 100 kiloya yakın sucuğa el konulduNazilli'de 100 kiloya yakın sucuğa el konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mahkemeden son dakika bedelli askerlik kararı!

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

Kadın kılığına girdi yaptığı şoke etti!

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Burcu öğretmen durumu fark etti, hayatları değişti

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Eğlenip Facebook'tan canlı yayınladılar! Bu kareden sonrası korkunç

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Azeri gelin ortaya çıktı!

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

Soğuk havaların vazgeçilmez içeceği fiyatıyla dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.