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12 mültecinin öldüğü tekne faciasında 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Bodrum’da dün yaşanan göçmen faciasında 12 mülteciyi ölüme sürükleyenler için emniyet güçleri düğmeye bastı.

12 mültecinin öldüğü tekne faciasında 5 gözaltı

Bodrum’da dün yaşanan göçmen faciasında 12 mülteciyi ölüme sürükleyenler için emniyet güçleri düğmeye bastı. Mülteci faciasına neden olduğu öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.
Bodrum Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Hüseyin Burnu önlerinde içinde Suriye, Filistin ve Somali uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu "İlsu 1" isimli 8 metrelik fiber tekne battı. Olayda 31 göçmen sağ olarak kurtarılırken 3’ü çocuk 12 kişi yaşamını yitirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde facia ile ilgili olduğu iddiasıyla 2’si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.
Öte yandan, olayda yaşamını yitiren göçmenler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazelerin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği, 15 gün içerisinde bir yakını çıkmayanların Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Kimsesizler Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

12 mültecinin öldüğü tekne faciasında 5 gözaltı

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