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Okullar tatil mi? 12 Ocak Denizli, Bingöl, Kırklareli'de bugün okullar tatil mi?

12.01.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yaptığı hava durumu tahminleriyle ilgili açıklamasında, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyarmıştı. Yurdun bazı illerinde kar yağışı dolayısıyla okullar, 12 Ocak Çarşamba günü tatil edildi. Peki Denizli, Bingöl, Kırklareli'de bugün okullar tatil mi? Denizli, Bingöl ve Kırklareli yetkililerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

Okullar tatil mi? 12 Ocak Denizli, Bingöl, Kırklareli'de bugün okullar tatil mi?

Denizli, Bingöl, Kırklareli'de okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada çarşamba günü itibarıyla soğuk havanın etkisini göstereceği belirtilmişti. Ayrıca yurdun birçok yerinde sağanak, kar yağışı bekledikleri açıklanmıştı. Peki Denizli, Bingöl, Kırklareli'de bugün okullar tatil mi?

DENİZLİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı meydana geldi. Bu nedenle okullar bir gün ara ile tatil edildi.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. En yüksek kesimde ise 40 santimetre oldu. Hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü.

12 Ocak okullar tatil mi? Denizli, Bingöl, Kırklareli'de bugün okullar tatil mi?

BİNGÖL'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Bölgede kar yağışı geçtiğimiz gün gece saatlerinde başladı ve sabaha dek devam etti. Evler, araçlar ve caddeler beyaza büründü. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı bilinirken yolların kapanmaması için çalışmalar sürüyor.

KIRKLARELİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi. Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, açıklamasında bugün (12 Ocak 2022 Çarşamba) kar nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca kar yağışı Demirköy, Kofçaz ve Dereköy Sınır Kapısı yolunda devam ediyor.

ÇANAKKALE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.


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