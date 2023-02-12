12 Şubat deprem mi oldu? Artçı depremler nerede ve ne zaman oldu? Kahramanmaraş, Hatay, Malatya deprem listesi...

Son depremler listesi araştırılıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya'da 12 Şubat'ta da artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Güncel veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılıyor. Peki 12 Şubat deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte Kahramanmaraş, Hatay, Malatya deprem listesi...

12 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Hatay Hassa'da bugün 08.24 sıralarında 3.7 büyüklüğünde ve 10.84 km derinliğinde deprem oldu.

Hatay Kırıkhan'da bugün 3.9 büyüklüğünde ve 13.89 km derinliğinde saat 07.46'da deprem oldu.

6 Şubat depreminin en çok etkilediği Kahramanmaraş Nurhak'ta bugün 07.52 sıralarında 4.2 büyüklüğünde ve 11.47 km derinliğinde deprem meydana geldi.

Adıyaman Merkez'de bugün 07.29 sıralarında 4.1 büyüklüğünde ve 7 km derinliğinde deprem oldu.

Malatya Doğanşehir'de bugün 07.22 sıralarında 7 km derinliğinde ve 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.



