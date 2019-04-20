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12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 17:39 | Son Güncelleme

Giresun'da UDEF tarafından "Doğudan batıya adil bir dünya" temasıyla düzenlenen buluşmada, 42 ülkeden üniversite öğrencileri kültürlerini tanıttı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" 42 ülkeden üniversite öğrencilerini bir araya getirdi.

Giresun Üniversitesi (GRÜ) iş birliğiyle Atatürk Meydanı'nda "Doğudan batıya adil bir dünyaya" temasıyla organize edilen etkinlikte, 350 öğrenci, ülkelerinin yöresel yemekleriyle kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı, yöresel oyunlarını sergiledi.

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şu anda 200'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 150 bin, Giresun'da ise 42 ülkeden bin 200 öğrenci bulunduğunu söyledi. Coşkun, "Bu sayıların daha da artmasını istiyoruz. Çünkü bu öğrenciler dünyanın değişik yerlerindeki kültürleri, dilleri, medeniyetleri bize öğretiyorlar, biz de onlara kendi medeniyetimizi, kültürümüzü öğretiyoruz, güzel bir kaynaşma ortamı sağlanıyor." dedi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da etkinliğin uluslararası öğrencilerin Giresun'u tanımasına ve Giresun halkının da farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmasına katkı sağladığını ifade etti.

Şenlikoğlu, "Bu etkinlik aynı zamanda Giresun Üniversitesi ve kentin tanıtımı, öğrenci hareketliliği, çeşitli renklerin göstergesidir. İnşallah bu tür organizasyonları belediye olarak daha fazla destekleyeceğiz." diye konuştu.

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