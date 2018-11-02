12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oturan B.D., iddiaya göre, geçen eylül ayında markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırarak dışarı çıkmasının ardından çevredekiler, B.D.'yi marketin önünde yakaladı. Çevredekiler B.D.'yi jandarma gelinceye kadar dövdü. Jandarmanın gözaltına aldığı B.D., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM'

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli B.D.'nin olaydan bir süre önce bir markette alışveriş yaparken elindeki peynirleri yere düşürdüğü, o sırada alışveriş için annesiyle gelen A.A.'nın şüpheliye yardım ettiği, A.A. ve annesinin marketten çıkarken elektrikli bisikletle bekleyen B.D.'nin elindeki paraları salladığı belirtildi.

İddianamede, olay tarihinde ise içecek almak için markete giden A.A.'nın yanına otomobille gelen B.D.'nin, kendisini eve bırakmak istediğini söylediği, duran otomobile binen A.A.'ya da "Sen olgunlaşmışsın, senin o gözlerine aşık oldum, seni çok seviyorum" dediği belirtildi. Araçtan inen A.A.'nın aynı markete geri döndüğü, B.D.'nin de kızın peşinden markete girdiği kaydedilen iddianamede, "Mağdurun dondurma reyonuna yaklaştığı sırada şüphelinin mağduru taciz ettiği, mağdurun şüpheliyi iteklediği, şüphelinin mağdurun sırt kısmına dokunduğu, şüphelinin mağdurdan telefon numarası istediği ve şüphelinin mağdurun ikameti önünde dolaştığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır" denildi.