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12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 15:22 | Son Güncelleme

Antalya'da iddiaya göre; bir markette 12 yaşındaki kız çocuğuna belinden sarılıp taciz eden B.D. küçük kıza "Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum" dedi. Mağdur kızın bağırmasıyla toplanan vatandaşlar zanlıyı jandarma gelinceye kadar dövdü. Zanlı kendini, "Elle veya sözle herhangi bir yaklaşımım olmadı, sadece terbiyeli bir kız olduğu için mükafatlandırmak amacıyla ona dondurma ısmarladım" diye savundu

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oturan B.D., iddiaya göre, geçen eylül ayında markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırarak dışarı çıkmasının ardından çevredekiler, B.D.'yi marketin önünde yakaladı. Çevredekiler B.D.'yi jandarma gelinceye kadar dövdü. Jandarmanın gözaltına aldığı B.D., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM'

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli B.D.'nin olaydan bir süre önce bir markette alışveriş yaparken elindeki peynirleri yere düşürdüğü, o sırada alışveriş için annesiyle gelen A.A.'nın şüpheliye yardım ettiği, A.A. ve annesinin marketten çıkarken elektrikli bisikletle bekleyen B.D.'nin elindeki paraları salladığı belirtildi.

İddianamede, olay tarihinde ise içecek almak için markete giden A.A.'nın yanına otomobille gelen B.D.'nin, kendisini eve bırakmak istediğini söylediği, duran otomobile binen A.A.'ya da "Sen olgunlaşmışsın, senin o gözlerine aşık oldum, seni çok seviyorum" dediği belirtildi. Araçtan inen A.A.'nın aynı markete geri döndüğü, B.D.'nin de kızın peşinden markete girdiği kaydedilen iddianamede, "Mağdurun dondurma reyonuna yaklaştığı sırada şüphelinin mağduru taciz ettiği, mağdurun şüpheliyi iteklediği, şüphelinin mağdurun sırt kısmına dokunduğu, şüphelinin mağdurdan telefon numarası istediği ve şüphelinin mağdurun ikameti önünde dolaştığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır" denildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

B.D. ise ifadesinde, "Mağdur kızı istismar etmedim. Ona elle veya sözle herhangi bir yaklaşımım olmadı, sadece terbiyeli bir kız olduğu için mükafatlandırmak amacıyla ona dondurma ısmarladım. Kız çocuğu ben markette poşetleri düşürünce bana yardım etti, olay günü onu markette görünce ödüllendirmek amacıyla dondurma aldım" dedi.
İddianamede, marketin güvenlik kamera kayıtlarının de incelendiği ve şüpheli B.D.'nin suçlamaları kabul etmediği belirtilerek, "Sadece ödüllendirmek amacıyla dondurma aldığı yönündeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına, dosyada bulunan CD çözüm tutanağında şüphelinin mağdurun omzuna ve beline elini attığı hususları göz önüne alındığında itibar edilmemesi gerektiği, şüphelinin mağdurun ikametinin önünden defaatle geçtiği, yaşı göz önüne alındığında mağdurun beyanlarına itibar edilmesi gerektiği, şüphelinin sarkıntılık yapmak suretiyle 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede sanığın 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Olayla ilgili dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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Antalya istismas

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