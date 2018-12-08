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12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

Gaziantep'te pitbull cinsi bir köpek, sokakta yürüyen 12 yaşındaki Necmettin isimli bir çocuğa saldırdı. Vatandaşlar tarafından uzun süre kurtarılmaya çalışılan talihsiz çocuk, kıyafetleri kesilerek köpeğin ağzından alındı.

Gaziantep'te sahibinin elinden kaçan pitbull cinsi bir köpek, sokakta yürüyen 12 yaşındaki Necmettin isimli bir çocuğa saldırdı. Köpeğin sahibi olduğu ileri sürülen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ve çevredeki vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Çocuğun önce kafasından sonra da kolundan ısıran köpek, çenesine sıkıştırdığı çocuğun kolunu uzun süre bırakmadı.

KAZMA KÜREKLE VURDULAR

Çocuğun yardımına koşan vatandaşlar, her yolu denemelerine rağmen uzun süre çocuğu kurtarmayı başaramadı. Köpeğin önce boğazına sarılan vatandaşlar, kimi zaman ise hayvanın kuyruğundan tutup çektiler. Vatandaşlar zaman zaman ise kazma ve kürekle vurdukları köpeğin üzerine su döktü.

Çocuğun kıyafetlerini makasla kesen vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu çocuğu köpeğin ağzından kurtardı. Olay esnasında büyük korku yaşadığı görülen çocuk ise kurtulduktan sonra kolunda ve kafasındaki yaraları unutarak, “Ağabey Allah’ınızı severseniz bırakmayın” dedi.

Olayın ardından çocuğun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep pitbul

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
onu besleyeni alacaksin agzini burnunu butun kemiklerini kiracaksin bak birda besliyormi
o köpeğin sahibinin etini koparacaksın ki ne yaptığını anlasın dangalak
yazık çocuk nasıl korkmuş ya nedir bu arkadaş sahip olamıyorsanız beslemeyin almayın şunları
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