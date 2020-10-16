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  4. 12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor iskeleti buldu!

12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor iskeleti buldu!

16.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kanada'nın Alberta eyaletinde 12 yaşındaki Nathan Hrushkin 69 milyon yıllık dinozor iskeleti buldu. BBC'ye konuşan Hrushkin, bir kayanın içinde duran iskeletin ucunu gördüğü an "donup kaldığını" belirterek "O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile" dedi.

12 yaşındaki çocuk 69 milyon yıllık dinozor iskeleti buldu!

Kanada'nın Alberta eyaletinde 12 yaşındaki bir çocuk 69 milyon yıllık dinozor iskeleti buldu.

Nathan Hrushkin adlı çocuğun babasıyla çıktığı bir doğa yürüyüşünde bulduğu iskeletin aylar süren çalışmaların ardından dün çıkarıldığı açıklandı.

BBC'ye konuşan Hrushkin, bir kayanın içinde duran iskeletin ucunu gördüğü an "donup kaldığını" belirterek "O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile" dedi.

6 yaşından beri dinozorlara büyük ilgi duyduğunu söyleyen Hrushkin, sık sık Alberta'da Kanada Doğa Koruma Alanı'nda bulunan çorak arazide yürüyüşe çıktığını belirtti, "Dinozorların bizimki gibi kemiklerinin taşa dönüşmesi beni hep etkilemiştir" diye konuştu.

Hrushkin, babasıyla geçen yıl büyük kayalardan düştüğünü tahmin ettikleri küçük fosil parçaları bulduklarını ve bu yaz aynı bölgeye yeniden gitmeye karar verdiklerini söyledi.

3-4 YAŞINDAKİ HADROZONUN ETKİLERİ

Hrushkin, fosillerin koruma altında olması nedeniyle prehistorik yaşama ilişkin çalışmalar yürüten Royal Tyrrell Müzesi'ne haber verdiklerini, daha sonra da fosilin fotoğrafını ve bunu buldukları yerin GPS koordinatlarını gönderdiklerini anlattı.

İncelemeler sonunda kemiklerin 3-4 yaşındaki bir hadrozora ait olduğu tespit edildi. Kazı çalışmalarında 30 ila 50 arasında kemiğin bulunduğu açıklandı.

Hrushkin, "Çocukların çoğu gibi benim de favorim Tyrannosaurus Rex. Ama keşfimden sonra şimdi favorim hadrozorlar" dedi.

Müze yetkilileri, bu döneme ait fazla kayıt bulunmaması nedeniyle bulunan dinozor iskeletinin bilimsel açıdan önemli olduğunu söylüyor.

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