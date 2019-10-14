12 yaşındaki piyanist yeni ödüller peşinde

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam eden Atlıer, "9 yaşında Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yarışmada ikinci oldum ve ilk ödülümü aldım. Sonra başka yarışmalara da katıldım. Uluslararası Genç Yetenekler Piyano Yarışması'ndan da üçüncülük ödülü aldım. Aynı zamanda 'En Genç Finalist Ödülü'nü aldım. İlk birinciliğimi ise İtalya'da düzenlenen 'Musica Della Val Tidone' yarışmasında kazandım." dedi.

- En sevdiği besteci Frederic Chopin

İdil Atlıer, müzik öğretmeni olan babasının kendisini piyanoya yönlendirdiğini dile getirerek, "4-5 yaşlarındayken babam bana küçük küçük şeyler öğretmeye başladı. Babamla çalışmalarımda çok mutlu oluyordum. Tabii ilerledikçe babam daha da yanımda olmaya başladı. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü babamla çalışmak çok güzel bir his. Bence ailemde sanat eğitimi almış iki insanın olması çok güzel ve beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Annesinin de resim öğretmeni olduğunu söyleyen genç müzisyen, en sevdiği bestecinin Frederic Chopin olduğunu aktardı.

Atlıer, 4 yılda bir Polonya'da düzenlenen Chopin yarışmasında birincilik kazanmayı hedeflediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yarışmalar beni çok heyecanlandırıyor ve yarışmalardan sonra ödül alınca çok mutlu oluyorum. Bu beni gururlandırıyor. İlerde konser piyanisti olmak istiyorum. Beethoven, Debussy, Chopin, Bach ve Czerny'nin bestelerini çalabiliyorum. Czerny'yi çalmak zor çünkü onu çalarken ellerimin eşit olması gerekiyor ve bu zor oluyor. Onun için çalışmalar uygulamam gerekiyor. Ben Chopin'de daha iyiyim çünkü Chopin'in yorumunu güzelce ifade edebiliyorum. Bu yüzden Chopin besteleri çalmak beni çok mutlu ediyor."