12 yıl sonra eli titremeden yemek yiyebildi

Doktorlar tarafından ellerindeki titremesi her geçen gün artan Yücel Kayatepe'yi tedavi etmek için 10 yıl önce beynine pil takılmasına rağmen hastalığa çare bulamadı.

Bir tekstil fabrikasında çalışırken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 40 yaşındaki Yücel Kayatepe, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördü ve boynundan beynine giden bazı sinir dokularının hasar gördüğü tespit edildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası sinir dokusu hasar gören ve ellerinin titremesinden dolayı kaşık tutmakta zorluk çeken hasta, sosyal medyadan paylaşılan videosun bir doktorun izlemesinin ardından ücretsiz yapılan ameliyatla yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Video, grup aracılığıyla sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul'daki Okan Üniversitesi Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Atilla Yılmaz, gruba ulaşarak Kayatepe'nin ameliyatını ücretsiz yapabileceğini bildirdi.

Grup tarafından İstanbul'a gönderilen Kayatepe'nin beynine, Yılmaz tarafından yapılan ameliyatla yeni bir pil takıldı. Ameliyat sonrası ellerindeki titreme büyük oranda azalan Yücel Kayatepe, Denizli'ye döndüğünde sağlığına kavuşmasında yardımcı olan Denizli Sosyal Paylaşım Grubu tarafından bir restorana yemeğe götürüldü.

Kayatepe, restoranda eline aldığı kaşıkla 12 yıl sonra elleri titremeden kendi başına yemeğini yedi ve çayını içti.

- "Kendi ellerimle kaşığı tutup titremeden yemeğimi yiyorum"

Yücel Kayatepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimsenin yardımı olmadan tek başına yemek yiyebilmenin mutluğunu yaşadığını belirterek, bunun tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti.

Kaza sonrası elleri titrediği için tek başına yemek yiyemez hale geldiğini dile getiren Kayatepe, "Kazadan sonra ne çay, ne yemek, ne çorba, hiçbir şey yiyip içemiyordum. Kaşığı aldığımda elim titrediği için hep üzerime döküyordum. Annem ve babam yemeğimi yedirdi. Şimdi çok mutluyum, kendi ellerimle kaşığı tutup titremeden yemeğimi yiyorum. Bu, duygu olarak anlatılmaz yani bunu çeken biliyor." diye konuştu.