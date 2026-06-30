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12 yılda bir yaşanıyor: 2026-2027 döneminde hangi burçların hayatı değişecek?

30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte yaklaşık 13 ay sürecek yeni astrolojik döngü başlıyor. Astrolog Ayça Koçak, bu dönemin en çok hangi burçları etkileyeceğini, ekonomiye olası yansımalarını, Oğlak Dolunayı'nın etkilerini ve dikkat edilmesi gereken başlıkları anlattı.

12 yılda bir yaşanıyor: 2026-2027 döneminde hangi burçların hayatı değişecek?
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MYNET ÖZEL |Sedef KARATAY

30 Haziran 2026 tarihinde Jüpiter, Aslan burcuna geçerek 26 Temmuz 2027'ye kadar yaklaşık 13 ay boyunca bu burçta ilerleyecek.

Aynı dönemde gerçekleşecek Oğlak Dolunayı ve Merkür Retrosu ise bireysel ve toplumsal düzeyde önemli gelişmeleri beraberinde getirebilir.

Astrolog Ayça Koçak merak edilen soruları yanıtladı:

"SAHNEYE ÇIK VE KENDİNİ İFADE ET"

Jüpiter'in aslan burcuna geçişi önümüzdeki bir yıl boyunca hangi alanlarda büyüme ve şans getirecek? kimler bu geçişten en fazla fayda sağlayacak?

"30 Haziran 2026 tarihinde Jüpiter, Aslan burcuna geçiyor ve 26 Temmuz 2027’ye kadar yaklaşık 13 ay burada kalacak. Gökyüzünün en bereketli gezegeni, cesaret, yaratıcılık, liderlik ve kalpten ifade temalarını ön plana çıkarıyor. Aslan burcu; benlik, sahne, aşk, çocuklar, yaratım ve tanınırlık alanıdır. Jüpiter burada genişlerken bize açık bir çağrı yapıyor: 'Sahneye çık ve kendini ifade et!'

2014-2015 yıllarında Jüpiter yine Aslan burcundaydı. O dönemde yaşadığınız süreçleri, edindiğiniz tecrübeleri hatırlayın. Şimdi aynı enerjiler çok daha güçlü kazançlar ve başarılarla geri dönüyor.

Bu dönemde içerik üretimi, sahne sanatları, dizi ve sinema alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Kişisel markalar öne çıkacak, devleşecek. 'Eğlenirken kazanma' teması işlevsel hale gelecek.

Sanatçılar ve girişimciler için yeni fırsatlar artarken siyasette de taze temalar ve yeni liderler yükselebilir."

12 yılda bir yaşanıyor: 2026-2027 döneminde hangi burçların hayatı değişecek? 1

EN ÇOK KİMLER FAYDALANACAK?

"Yükseleni, Ay burcu veya Güneşi Aslan olanlar bu transitin en güçlü etkisini hissedecek. 12 yılda bir gerçekleşen Jüpiter dönüşü veya 1. ev transitiyle kişisel gelişim, bolluk ve büyük fırsatlar kapıda. Hayatınızın en parlak dönemlerinden biri olabilir.

  • Yükselen Koçlar eğlenerek kazanmayı öğrenecek, hobileri ve yaratıcılıkları maddi getiriye
  • dönüşebilir.
  • Yükselen Yaylar yayıncılık, eğitim ve yurtdışı konularında şanslı.
  • Yükselen Akrepler para kazanacak, ışıl ışıl parlayacak; terfi ve statü değişimi mümkün.
  • Yükselen Yengeçlerde finansal bolluk öne çıkıyor.
  • Yükselen Kovalar 7. ev etkileriyle iş ortaklıklarında gelişme, evlilik kararı veya uzun süren mahkeme süreçlerinde olumlu sonuçlar görebilir.

Doğum haritasında Aslan burcu 1., 2., 5., 7. ve 10. evlerde yer alanlar da bu evlerin konularında belirgin şans yakalayacak."

"ALTIN ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Son dönemde altın, döviz ve ekonomik belirsizlikler konuşuluyor. Astrolojik göstergeler finansal piyasalara dair nasıl sinyaller veriyor?

"Jüpiter Aslan geçişi altını ön plana çıkarıyor ve olumlu destekler sunuyor. Gümüşte kısa vadeli fırsatlar yakalanabilir ancak teknik takip şarttır.

Döviz tarafında temkinli olunmalı; doların 2027 itibariyle düşme olasılığı dikkate alınmalı. Uranüs İkizler’de olduğu için ani dalgalanmalar bekleyebiliriz.

Borsa alanında savunma sanayi, havacılık ve yapay zeka şirketleri öne çıkabilir. (bu bir yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca astrolojik eğilimlerdir).

Kripto para, döviz belirsizlikleri ve yerel düzenlemelerle birlikte hem kaçış hem spekülasyon aracı olarak gündemde kalabilir; yasal süreçler ve vergilendirme konuları artabilir.

Türkiye ekonomisinde Jüpiter Aslan enerjisiyle büyük fırsatlar oluşsa da eşitsizlik riski taşıyor.

Kazananlar çok kazanırken orta kesim zorlanabilir. Konut fiyatları enflasyonun üzerinde performans gösterebilir, yatırım araçları hızlı değişim yaşayabilir."

12 yılda bir yaşanıyor: 2026-2027 döneminde hangi burçların hayatı değişecek? 2

"YILIN EN SERT DOLUNAYLARINDAN BİRİ"

30 Haziran 2026 Oğlak Dolunayı'ndan en sert etkilenecek burçlar hangileri olacak?

"30 Haziran 2026’da yaklaşık 8° Oğlak’ta gerçekleşecek Dolunay, yılın en sert ve dönüştürücü dolunaylarından biri. Satürn ve Neptün’le T-kare açıları ile sabit yıldız etkileri, gerçeklerle yüzleşme, sınır koyma,
sorumluluk alma ve eski yüklerden kurtulma temalarını çok güçlü kılıyor.

Aynı gün Merkür Retrosu Yengeç burcunda başlıyor; iletişimde karışıklıklar, geçmiş konuların gündeme gelmesi ve duygusal hesaplaşmalar artacak.

En sert etkilenecek burçlar: Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak.

Bu dolunay ayrıca dağlar, toprak ve altyapı konularını tetikliyor. Bu dolunayla birlikte eski ve yıpranmış yapıların gündeme gelmesi, toprak kaymaları veya bölgesel sarsıntılar mümkün.

Merkür Retrosu’nun aynı anda başlaması da erken uyarı sinyalleri veren fay hatları gündeme getirebilir yada yapıları yenilememiz gerektiğine bir kez daha dikkat çekebilir.

Deprem açısından Temmuz ve Ağustos aylarını kritik buluyorum."

12 yılda bir yaşanıyor: 2026-2027 döneminde hangi burçların hayatı değişecek? 3

"KALBİNİZ NE DİYORSA ONU YAPIN"

Astroloji bilmeyenler için önemli uyarılar yapsanız bu dönem için neler söylerdiniz?

"Bu dönemde (Dolunay + Merkür Retrosu başlangıcı + Jüpiter geçişi) sorumluluk, iletişim ve risk alma konuları belirgin dalgalanmalar yaratabilir.

Astrolojiyi takip etmeyenler bile “Neden her şey aynı anda yoğunlaştı?” diye hissedecek."

12 yılda bir yaşanıyor: 2026-2027 döneminde hangi burçların hayatı değişecek? 4

HERKES İÇİN ÜÇ ÖNEMLİ UYARI:

"1. Riskli yatırımlardan ve acele alım-satımlardan kaçının (Chiron Boğa’da).

  1. İşten ayrılma, işe ortak olma veya evlilik kararı için doğru bir zaman değil.
  2. Acil olmayan sağlık konuları, özellikle ameliyatlar için uygun bir dönem değil.

Bu iki güçlü etkinin aynı gün birleşmesi tesadüf değil. Dolunay eski düzenin (korku, kısıtlama, görünmez kalma kalıpları) son çırpınışlarını temizlerken, Jüpiter Aslan’da 'kalpten gelen cesaret' ödüllendiriliyor.

Özellikle içerik üreticileri, girişimciler, sanatçılar ve kişisel marka sahibi olanlar için bu dönem görünürlük patlaması getirecek. Yıllardır içinizde tuttuğunuz proje, video, fikir veya girişim, bu transitin enerjisiyle bir anda ivme kazanabilir. Çünkü Jüpiter Aslan’da 'eğlenerek parlamak' en güçlü bereket formülü haline geliyor.

Sahte parıltıların, kopya içeriklerin ve zorlama başarı hikayelerinin dönemi kapanıyor. Yerini otantik, kalpten gelen ve ilham veren sesler alıyor. Türkiye’de yaratıcı ekonomi bu dönemde yeni bir sıçrama yapacak. “Ben de yapabilirim” diyenler, tam da bu yazdan itibaren kitlelerine ulaşmaya başlayacak.

Sevgili okurlar, bu sefer evren size 'acaba' deme lüksü tanımıyor. Kalbiniz ne diyorsa onu yapın.

Sahneye çıkın. Işığınızın görünmesine izin verin."

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