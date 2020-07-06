120 bin dolara tüm vücudunu kaplattı sonra hepsini sildirdi

25 yaşındaki Amber Luke 10 yıl içinde dramatik derecede değişti. Vücudundaki 600 dövme için 50 bin dolar harcayan Amber, dövmelerinin bakımı içinse bugüne dek 70 bin dolar harcadı. Geçirdiği değişim arasında, göz bebeğine yaptırdığı mavi dövme de yer alıyor. Göz bebeğine dövme yaptırarak üç hafta boyunca geçici körlük yaşayan Amber, teninin içinde kendini hiç olmadığı kadar güvende hissettiğini söylüyor.

“Mavi Gözlü Beyaz Ejderha” lakaplı Amber, bugüne dek göğüs büyütme, dilini ikiye ayırma, popo kaldırma, kulak implantı, yanak ve dudak dolgusu dahil sayısız operasyon geçirdi.



(Fotoğraf: truly/Youtube)

Fakat eğlenceli bir deneyin parçası olarak Hooked On The Look’un bir bölümü için yüzünde ve boynundaki dövmelere kapatıcı işlem uygulatarak sevgilisine sürpriz yaptı.

Geçmiş fotoğrafları hakkında“Acı verici bir görünüm, kesinlikle eski görüntümden nefret ediyorum. Bu ben değilim, çok sıkıcıyım. Ama yıllar içinde istediğim görüntüye kavuşsam da, hala yapacağım çok şey var” dedi.

AMBER'İN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM