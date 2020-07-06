120 bin dolara tüm vücudunu kaplattı sonra hepsini sildirdi

25 yaşındaki Amber Luke 10 yıl içinde dramatik derecede değişti. Vücudundaki 600 dövme için 50 bin dolar harcayan Amber, dövmelerinin bakımı içinse bugüne dek 70 bin dolar harcadı. Geçirdiği değişim arasında, göz bebeğine yaptırdığı mavi dövme de yer alıyor. Göz bebeğine dövme yaptırarak üç hafta boyunca geçici körlük yaşayan Amber, teninin içinde kendini hiç olmadığı kadar güvende hissettiğini söylüyor.
“Mavi Gözlü Beyaz Ejderha” lakaplı Amber, bugüne dek göğüs büyütme, dilini ikiye ayırma, popo kaldırma, kulak implantı, yanak ve dudak dolgusu dahil sayısız operasyon geçirdi.
(Fotoğraf: truly/Youtube)
Fakat eğlenceli bir deneyin parçası olarak Hooked On The Look’un bir bölümü için yüzünde ve boynundaki dövmelere kapatıcı işlem uygulatarak sevgilisine sürpriz yaptı.
Geçmiş fotoğrafları hakkında“Acı verici bir görünüm, kesinlikle eski görüntümden nefret ediyorum. Bu ben değilim, çok sıkıcıyım. Ama yıllar içinde istediğim görüntüye kavuşsam da, hala yapacağım çok şey var” dedi.
AMBER'İN GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜM
Dövmeleri kapatılan Amber’in sevgilisi ise karşılaştığı manzara karşısında şoka uğradı.
Dövme tutkusunun nasıl başladığını anlatan Amber “Kendimi değiştirmek istememin kulağa şekilci geldiğini biliyorum. Ama aynaya bakmak istemeyecek, dışarı çıkmak istemeyecek kadar kendinizden nefret ettiğinizi hayal edin. Bu şekilde yaşamak korkunçtu. Artık daha farklı biriyim. Daha güçlüyüm ve ne istersem onu alabilirim” dedi.
İlk dövmesini 16 yaşındayken yaptıran Amber, sonrasında vücudunu tamamen dövme ile kaplatmak istedi. Normal bir görünüme sahip bulmayı oldukça sıkıcı bulduğunu söyleyen Amber, göz bebeğine yaptırdığı dövme hakkında “Bu hissi nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Göz bebeğime ilk mürekkep girdiğinde bir sürü cam kırığı batmış gibi hissettim. Her gözüm için bu işlem dört kez tekrarlandı. Dövmeyi yapan kişi ne yazık ki fazla derine inmişti. Eğer bu işlem doğru bir şekilde yapılmazsa kör kalabilirsiniz. Ben de üç hafta boyunca kör oldum” dedi.
“Bu süreçte kimseye zarar vermedim. Ne istediysem onu yaptım. Eğer bu, her sabah uyandığımda beni daha mutlu biri yapacaksa, neden devam etmeyeyim?” diyen Amber, dövmelerinden dolayı pişman olmadığını söyledi.