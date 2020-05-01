120 Hz ekranlı telefon Oppo Find X2 incelemesi!

Oppo Find X2 modelinin ilk etapta dikkatimi çeken 2 özelliği, büyük ekranı ve arka taraftaki üçlü kamera sistemi oldu. Ürünün 6.7 inç değerdeki OLED ekranı, aynı zamanda yanlardan kavislendirilmiş. Görsel detayların desteklenmesi için de Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler konumlandırılmış. Ürünün ekran gövde oranının da %93.1 olduğunu belirtelim.
Telefon, kavisli devasa ekranı sayesinde iki elde kullanıma uygun. Ayrıca güvenli kullanım için de kutudan çıkan şeffaf kılıfı kullanmanızı tavsiye ederiz. Ekranımızda Gorilla Glass 6 koruması da mevcut.
Find X2, 8mm kalınlıkta ve 209 gram ağırlıkta. Tabii arka taraftaki ekran çerçevesi biraz dışarı çıkık tasarlanmış. Ürünümüzde 3.5mm kulaklık girişine yer verilmemiş ve Type-C bağlantı tercih edilmiş.
6.7 inç değerde ekran, 3168×1440 çözünürlük sunuyor. Oppo, bu ürününde OLED ekran teknolojisine yer vermiş ve hem parlaklık hem de netlik olarak gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Tabii ekranın çeşitli görüntüleme modları ve göz konforu modu gibi seçenekleri de var.
Bir dikkat çekici detay ise, 120Hz değerine kadar ekran yenileme hızı sunulabiliyor. Bu sayede özellikle bir şeyler izlerken ya da oynarken görüntülerin ne kadar akıcı ve yumuşak olduğunu fark ediyorsunuz. Oppo, bu telefonunun ekranında HDR10+ desteğini de sunuyor.
Eğer YouTube, Amazon ya da Netflix üyeliğiniz varsa, dizi ve filmleri normal telefon ekranlarına kıyasla çok daha canlı renkler ve net detaylarla izleyebileceksiniz demektir.
Find X2’de Snapdragon 865 çipseti var. Buna 12GB RAM ve 256GB depolama detayları eşlik ediyor. Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun arayüzü de basit ve akıcı. Yaptığımız denemelerde, Call of Duty Mobile’ı akıcı bir performansta, güzel bir görsel kalitede oynayabildik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde cihaz biraz ısınıyor, ancak bu ciddi bir seviyede değil.
Bluetooth 5.1, NFC ve Wi-Fi 6 gibi gelişmiş kablosuz bağlantı teknolojilerinin de bulunduğu telefon, yaptığımız benchmark testlerinde de (videomuzda görebilirsiniz) pek çok ciddi rakibini rahatlıkla geride bırakmayı başardı.
Telefonun arka tarafında 3 kameradan oluşan özel bir sistem var. 48+12+13MP’den oluşan bu sistem; geniş açı, ultra geniş açı, 3cm’den makro çekim, 4K 60FPS video çekimi, hızlandırılmış çekim ve 1080p ağır çekim gibi detaylar sunabiliyor. Tabii bokeh efektli portreler ve 20x’e kadar zoom ile çekimler de mümkün.
Ön taraftaki kamera ise 32MP değerde ve hem fotoğraflar hem de görüntülü görüşmeler için iyi bir performans sunuyor. Bu arada, hem ön hem de arka kameraların düşük ışık – gece çekim performansının başarılı olduğunu, pek çok rakibe göre daha iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.
Telefonda 4200mAh pil yer alıyor ve bu pil, hızlı şarj desteği de sunuyor. Ürün, 65w hızlı şarj adaptörü aracılığıyla sıfırdan %100’e yaklaşık 40 dakikada şarj olabiliyor. Yoğun kullanımda tek şarj ile bir günü çıkarabileceğinizi de belirtelim.
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