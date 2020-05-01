120 Hz ekranlı telefon Oppo Find X2 incelemesi!

Oppo Find X2 modelinin ilk etapta dikkatimi çeken 2 özelliği, büyük ekranı ve arka taraftaki üçlü kamera sistemi oldu. Ürünün 6.7 inç değerdeki OLED ekranı, aynı zamanda yanlardan kavislendirilmiş. Görsel detayların desteklenmesi için de Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler konumlandırılmış. Ürünün ekran gövde oranının da %93.1 olduğunu belirtelim. Telefon, kavisli devasa ekranı sayesinde iki elde kullanıma uygun. Ayrıca güvenli kullanım için de kutudan çıkan şeffaf kılıfı kullanmanızı tavsiye ederiz. Ekranımızda Gorilla Glass 6 koruması da mevcut. Find X2, 8mm kalınlıkta ve 209 gram ağırlıkta. Tabii arka taraftaki ekran çerçevesi biraz dışarı çıkık tasarlanmış. Ürünümüzde 3.5mm kulaklık girişine yer verilmemiş ve Type-C bağlantı tercih edilmiş. 120 HZ YENİLEME HIZI SUNABİLEN EKRAN 6.7 inç değerde ekran, 3168×1440 çözünürlük sunuyor. Oppo, bu ürününde OLED ekran teknolojisine yer vermiş ve hem parlaklık hem de netlik olarak gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Tabii ekranın çeşitli görüntüleme modları ve göz konforu modu gibi seçenekleri de var.

Bir dikkat çekici detay ise, 120Hz değerine kadar ekran yenileme hızı sunulabiliyor. Bu sayede özellikle bir şeyler izlerken ya da oynarken görüntülerin ne kadar akıcı ve yumuşak olduğunu fark ediyorsunuz. Oppo, bu telefonunun ekranında HDR10+ desteğini de sunuyor. Eğer YouTube, Amazon ya da Netflix üyeliğiniz varsa, dizi ve filmleri normal telefon ekranlarına kıyasla çok daha canlı renkler ve net detaylarla izleyebileceksiniz demektir. SNAPDRAGON 865 YONGA SETİ İLE GELİYOR Find X2’de Snapdragon 865 çipseti var. Buna 12GB RAM ve 256GB depolama detayları eşlik ediyor. Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun arayüzü de basit ve akıcı. Yaptığımız denemelerde, Call of Duty Mobile’ı akıcı bir performansta, güzel bir görsel kalitede oynayabildik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde cihaz biraz ısınıyor, ancak bu ciddi bir seviyede değil. Bluetooth 5.1, NFC ve Wi-Fi 6 gibi gelişmiş kablosuz bağlantı teknolojilerinin de bulunduğu telefon, yaptığımız benchmark testlerinde de (videomuzda görebilirsiniz) pek çok ciddi rakibini rahatlıkla geride bırakmayı başardı.